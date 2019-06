Piden absolver a dos empleados de Salud por caso Astropharma

TEGUCIGALPA.

Durante la etapa de conclusiones del denominado juicio Astrpharma, el Ministerio Público solicitó que se dicte una sentencia absolutoria en favor de dos imputados.

Se trata de las exfuncionarias de la Secretaría de Salud, María Cristina Núñez y Evelin Flores Díaz, sobre quienes el Ministerio Público no pudo comprobar que firmaron documentos para la adquisición de medicamentos. Las dos señoras fueron acusadas de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Sobre este particular, la Fiscalía desestimó la imputación penal incoada contra ellas.

No obstante, solicitó que se dicte una sentencia condenatoria contra el resto de los imputados.

De su lado, la defensa de los imputados explicaron que los jueces del tribunal de sentencia deben emitir una sentencia absolutoria a favor de las 14 señaladas, porque no existieron irregularidades.

Ayer, mientras una de las partes defensoras exponía sus conclusiones, el sonido de la sala se averió por lo que el juicio tuvo que suspenderse y continuará este día a las 8:00 am.

Entre los imputados están: Gilberto Lezama, Lena Gutiérrez, Marco Tulio Gutiérrez, Gilberto Lezama Toro, Ginette Gutiérrez y María de los Ángeles Fúnez. Asimismo, Martha Griselda Vásquez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirzha Lizeth Ruiz Castro, Kristian Manuel Bautista y Mirtha Gloria Escobar Cárcamo.

De acuerdo con el Ministerio Público, el medicamento conocido como ácido acetilsalicílico no contaba con el registro sanitario correspondiente y tenía sustancialmente disminuida su calidad en relación a los efectos positivos que debería tener en el paciente. El junio de 2015, el Ministerio Público acusó a los 16 acusados.