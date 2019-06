Presentan el libro "Encrucijadas de la Democracia en Honduras y América Central"

Tegucigalpa, Honduras.



El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) presentaron este martes el libro "Encrucijadas de la Democracia en Honduras y América Central", escrito por dieciséis autores.



El libro fue presentado en Tegucigalpa por el expresidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia Salvador Romero y la exrectora de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.



Castellanos dijo a Efe que la obra refleja "los avances y los retrocesos" de la democracia en Centroamérica en las últimas cuatro décadas, así como los "nuevos problemas y riesgos" que afronta la región.



Además, se analizan las nuevas coyunturas que no se atienden de manera correcta y cómo esos retos afectan la democracia de los países centroamericanos.



La exrectora de la UNAH enfatizó que los países de Centroamérica enfrentan "un debilitamiento de los partidos tradicionales" y "crisis políticas constantes".



La región también es afectada por "el avance del crimen organizado", subrayó Castellanos, quien se preguntó "quién va a dirigir el Estado centroamericano en los próximos años".



Dijo que le "preocupa" que la criminalidad ha logrado penetrar los Estados y los partidos de la región, sin que los institutos políticos promuevan "acciones que den mensajes claros sobre que no se permitirán candidatos que tengan vínculos con el crimen".



"Las encrucijadas (de la democracia) vienen por un desgaste de la política, por un derrumbe, en algunos países, de los partidos tradicionales, por un cierre de espacio de participación en otros, y por el crimen", enfatizó.



Castellanos, quien es directora del IUDPAS, es la autora del noveno capítulo del libro, "Honduras: Partidos y elites políticas, entre reformas y resistencia al cambio".



A 40 años de iniciada la transición a la democracia en América Latina, señala el libro, se ha vivido el "período más largo y con el mayor número de países que se rigen por un régimen democrático, con elecciones periódicas y una amplia gama de libertades".



Sin embargo, América Latina reporta en ese período áreas grises, con estancamientos y retrocesos que han generalizado el desencanto ciudadano con los frutos de la democracia o provocan expectativas mínimas o vagas, como en el caso de significativas franjas de la juventud", añade el libro, de 409 páginas.



Esas tensiones se ven de manera "aún más viva" en Centroamérica, especialmente en Honduras, que en 2017 celebró sus décimas elecciones desde que el país retornó a la democracia en 1980 tras casi 20 años de regímenes militares y "envuelve todas las paradojas".



Los comicios del 26 de noviembre de 2017 en Honduras establecieron "una marca sin precedentes en la historia del país, acostumbrado a intervalos electorales más cortos, abruptas interrupciones militares, disputas por el poder zanjadas al margen de las reglas constitucionales", precisa la obra.



Las elecciones hondureñas, según el libro, no consiguieron generar "una rutina cuatrianual apaciguada", ya que se celebraron en un "ambiente tenso, caldeado por la polémica figura de la reelección presidencial obtenida a través de un fallo judicial".



La fase postelectoral exhibió "muchas de las limitaciones de la construcción y de las reformas institucionales" y puso de manifiesto "las dificultades recurrentes del sistema político y del juego social, entre ellas, la frágil construcción institucional, el incremento de la violencia, con un papel crecientemente desafiante de las pandillas, apunta el libro.



Honduras vive una crisis política y social derivada del presunto fraude que, según la oposición, hubo en las elecciones de 2017, cuando fue reelegido el actual presidente del país centroamericano.



En un intento por superar la crisis, en 2018 se celebró un proceso de diálogo que al final no logró acuerdos, en asuntos como la reelección presidencial y una amnistía a favor de personas detenidas durante manifestaciones violentas que se registraron después de los comicios de 2017.