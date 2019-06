Alcalde Sabio dice que le metieron ‘‘gol’’ con nota de parque nacional

LA CEIBA.

El alcalde ceibeño Jerry Sabio dijo desconocer de dónde salió un documento firmado por él en el cual solicita a las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) se redefinan los límites del parque nacional Nombre de Dios y así correr dos kilómetros la zona de amortiguamiento.

El propósito de demarcar nuevamente las colindancias se desconocen, aunque algunos ambientalistas son de la opinión de que hay empresarios detrás y que quieren impulsar proyectos de diferentes sectores; entre ellos, residenciales, en el área cercana a La Ceiba.

La misiva fue firmada el 23 de enero del presente año y es dirigida al ingeniero Juan Cano, director regional del ICF. “Se solicita a usted que interponga sus oficios a lo interno de dicho instituto y ante el Congreso Nacional de la República para que dé la redelimitación o se redefinan los límites del parque nacional Nombre de Dios, incluyendo la zona turística dos y costa norte central.Esto con el fin de propiciar que los terrenos comprendidos en la zona referida, que abarcan desde la playa del mar hasta dos kilómetros de distancia tierra adentro, puedan ser desarrollados de acuerdo con su vocación turística residencial”, manifiesta la solicitud del jefe edilicio ceibeño.

Además 1El próximo 22 de junio harán otra marcha desde la aldea de Roma hasta La Ceiba para exigir justicia.



2Hace unas semanas, desconocidos dañaron el mangle de la laguna de Cacao al abrir una brecha para proyectos habitacionales.

“Es un documento que salió y está ahí, solo queda derogarlo. Ya se habló con las personas que corresponde para que se haga conforme a ley. Parece que me metieron un gol, aunque no sé quién es el goleador. Al parecer, alguien me puso ese documento para que lo firmara, pero se harán las investigaciones correspondientes”, aseguró el alcalde Sabio.

La semana anterior, representantes de diferentes juntas de agua del departamento de Atlántida, sociedad civil y otras organizaciones realizaron una marcha desde la aldea de Roma, en el municipio de Jutiapa, hasta La Ceiba para exigir a las autoridades que no se presten para cambiar los límites del parque.

Los manifestantes realizaron un plantón frente a la alcaldía y fueron recibidos por una comisión municipal. Algunos de los pobladores le dijeron mentiroso al alcalde, ya que no le creían cuando dijo que no sabía cómo había firmado dicha nota.

La semana anterior, desconocidos le prendieron fuego a una hectárea de bosque de la zona de amortiguamiento del parque Nombre de Dios con el propósito de lotificar.

Por su parte, Gustavo Irías, regidor municipal y presidente de la comisión ambiental, ofreció una disculpa a las personas que participaron en la marcha, puesto que dijo desconocer la existencia de la nota enviada por el alcalde Jerry Sabio a las autoridades del ICF y hasta renunció a la comisión.

“Estamos apenados y nos disculpamos públicamente con las juntas de agua de Jutiapa y otros municipios. Ellos tenían ciertas dudas de lo que estábamos haciendo con el plan de ordenamiento territorial y tenían razón.El alcalde municipal había firmado para mover dos kilómetros y él jamás consultó a la comisión de medio ambiente, y le dije que eso no era posible, que cualquier documento que salga de la municipalidad tiene que ser consultado. Ya renuncié a la presidencia de la comisión porque no puedo estar avalando aspectos que se hacen atrás de la comisión”, comentó Irías.