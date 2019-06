¡Desde la madrugada! Un domingo sin energía eléctrica en varias ciudades de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.



Varios sectores de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Lima y Santa Rosa de Copán no tendrán energía debido a los cortes programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica(Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH).

Sin embargo, será la capital de Honduras la más afectada en diferentes sectores.



Estos son las zonas afectadas:

San Pedro Sula (De 8:00 am a 4:00 pm):

Zip Calpules

Plantel Tropigas

Zip Castillo

Microenvases



Santa Rosa de Copán (De 8:00 am a 4:00 pm)

Col. Osorio

Col. Mano a Mano

Col. Mejía Garcia

Resi. Miraflores

Resi. Santa Fe

Teletón Santa Rosa de Copán

Beneficio Santa Rosa

Centro Médico Quirúrgico de Santa Rosa.



La Lima (De 8:00 am a 4:00 pm)

Col. Reyes Caballero

Col. 15 de Sept

Lima Vieja

Lima Nueva

Col. Suyapa

Agromesa

Col. Pineda I y II

Asilo de Ancianos

Campo Pineda

Col. Villa Ester

Col. Usula

Luis Tibaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Col. La Paz

Campo Dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Col. Oro Verde

Cazanave y Tela RR CO



Tegucigalpa (00:00 am a 5:00 am)

Distribuidora Carsa

Aldea La Cañada

Bloques S.A.

Maya T.V.

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

Venecia

Altos de la Venecia

Resi. Paris

Víctor F. Ardon

Garsol

Maderas de Olancho

Ciudad Jardín

Resi.l Brene

Bella Oriente

Estadio Emilio Larach

Instituto Técnico Honduras

Guaymuras

Centro Comercial Villas del Sol

Lácteos Sula

Resi. Portales

Resi. Honduras

Unitec

Paseo Las Campanas

Resi. El Tablón

El Suntule

Parte de Montaña de Azacualpa

Los Pinos sector A y B

Lomas del Dorado

Molsa

Unilever

Pepsi

DHL

Complejo Industrial Ofibodegas

Resi. Palma Real

Col Godoy

FHIS

Col Lomas de Toncontin

Satélite

Loarque

Diario El Heraldo

Altos de Loarque

International School

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollos El Cortijo, Germania

I.P.M.

Col. Godoy

FHIS

Aldea La Cañada #2

Dirección de Migración

Happy Summer School

Inferra

ESSO Jacaleapa

Col. Jesús Aguilar Paz (Oropel)

Los Molinos

Kennedy 1, 2, 3, 4 y 5 entradas

Normal Mixta Pedro Nufio

Iglesia Gran Comisión

Supermercado Paiz

Col. Bernardo Dazzi

Maquilas de la Kennedy

Silos del IHMA

Las Palmas

Bernardo Dazzi

Medicasa

Lomas de San José

Col. Santa Isabel

Col. Altos de San José

Resi. Jacaleapa

Aldea Jacaleapa

Col. Dios Proveerá

Mercado Jacaleapa

Plaza Santa Mónica

INFOP

Resi.Plaza

Hondutel

RAP

Col.La Joya

Aldea La Joya

Col. San José de Los Llanos



Tegucigalpa (De 8:00 am a 4:00 pm)

El Edén

Brisas del Picachito

Col. Viera

Casamata

Reparto Abajo y Arriba

Canaán

Marichal

Bolívar

Embutidos Europea

Villas del Río

Suazo Córdova

Col. Mejía

Parque Finlay

Centro de Salud

La Reforma

Bo. Manchen

Embajada EEUU

Avenida La Paz

Supermercados Más x Menos

Bo. San Pablo

Mercado San Pablo

Marina Mercante

Buenos Aires

El Bosque

Picachito

I.H.S.S

Bo. Abajo

Teatro Nacional “Manuel Bonilla”

La Concordia

Las Delicias

Buena Vista

Las Canteras

Bo. Zaragoza

Concordia

Miramesi

Los Pinos

Polleras Cadeca

Catalunia

Beneficio de Café

Villa Peniel

Prondeca

Aldea Rio Abajo

Villa Madrid

Conetsa

Trituradora de Piedras

Serviverduras

Aldea Las Flores

Col. Emanuel

Buen Samaritano

Resi. Briseño

Cadeca

Los Mangos

Bo. Puente Colorado

La Ronda

La Leona

Bo. La Cabaña

Hospital Viera

Alcaldía Municipal

parte Comercial de zona peatonal

Congreso Nacional

El Olvido

Bo. La Hoya

Guanacaste

La Plazuela

Col. La Alambra

Bo. Las Colinas

San Rafael

Bo. La Merced

Antigua Casa Presidencial

La Leona

Bo. La Fuente

Cuesta Lempira

Club Rotario

Estudios Radio Tegucigalpa

Bo. Los Dolores

Bo. Abajo

Palacio Los Ministerios

Hondutel

Correo Nacional

Biblioteca Nacional

Hotel Holiday Plaza

Larach y Cía. #.1

Ministerios de: Economía, Salud y Finanzas

zona peatonal

Bo. El Jazmín

Bo. La Moncada y Zonas Aledañas.