Alcaldes de Cortés redoblan esfuerzos para combatir el dengue

San Pedro Sula, Honduras.

La amenaza del dengue que se cierne sobre el departamento de Cortés ha generado una honda preocupación entre las autoridades municipales, quienes han comenzado a redoblar los esfuerzos para contener el avance de la epidemia que azota a varios municipios.

El aumento de casos de la enfermedad que vienen registrándose desde el año pasado es una advertencia en este sentido; no hay más tiempo que perder y se debe poner manos a la obra.

Durante la declaratoria de alerta sanitaria realizada ayer en San Pedro Sula, los alcaldes afianzaron su compromiso de continuar trabajando para eliminar, no solo el virus del dengue, sino también el del zika y chikungunya, que, aunque han tenido pocos casos, afectan de igual forma a la población.

La mayoría de municipios del departamento tiene una ordenanza de limpieza de solares baldíos y eliminación de criaderos de zancudos, con la cual los dueños de los predios tienen la obligación de mantenerlos libres de maleza y basura. Infringir esta determinación conlleva una multa de entre 2,500 y 5,000 lempiras.

“A los vecinos les pedimos que colaboren con todo este trabajo, porque de nada sirve que nosotros fumiguemos, hagamos labor de limpieza, los orientemos en cómo erradicar los criaderos si no van a darle seguimiento o van a poner en práctica estas acciones”, dijo Allan Ramos, alcalde de Puerto Cortés.

Los alcaldes explicaron que entre las estrategias están las campañas de limpieza y la fumigación masiva en puntos críticos de cada una de las ciudades, entre ellos, los centros educativos, ya que la mayoría de casos reportados a nivel nacional son de niños y jóvenes.

El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, refirió que la clave para hacerle frente al dengue es la unión de todos los sectores del país. “Lo importante es que la población se involucre, la clave es que todos nos unamos. La Municipalidad puede poner a todos sus empleados a trabajar en la situación, pero si casi un millón de personas más no colaboran no sirve de nada”. Detalló que la inversión realizada en el tema de prevención del dengue este año oscila en 20 millones de lempiras. “Unos 300 empleados municipales están trabajando en fumigación y otras acciones, solo ahí son 14 millones, más la compra de 20 termonebulizadores que son casi medio millón de lempiras. Sumemos a esto toda la logística que se necesita para la movilización a los barrios y colonias. El esfuerzo es fuerte, pero, repito, necesitamos la incorporación de los habitantes de las comunidades”.

Santiago Motiño, alcalde de La Lima, destacó el hecho de que en el municipio solo hay reportados dos muertos a causa del dengue, lo cual lo atribuye al trabajo de prevención que están realizando. “La Municipalidad no tiene carros, yo en mi propio carro estoy saliendo a fumigar. Vamos a trabajar sábado y domingo con todos los empleados, visitando a los vecinos para decirles que boten todos los cacharros, todos eso que no les sirve y que puede servir de criadero que lo saquen de sus casas. Hace poco llenamos dos camiones con basura que los habitantes tenían en sus hogares. Es importante hacer conciencia en los jefes de hogares, en las madres para que limpien bien y no expongan a sus hijos y a ellas mismas a esta enfermedad, porque el virus del dengue no respeta edad, género o estatus social, cualquiera está expuesto a sufrirla y es algo que debe decirse”.