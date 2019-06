El Congreso Nacional tampoco sesionará la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.

Varios directivos del Congreso Nacional decidieron ayer dejar en suspenso la reanudación de las sesiones de ese poder del Estado, que fueron interrumpidas por tiempo indefinido el 29 de mayo anterior, cuando diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) alteraron el orden de la plenaria en la que se aprobaron varios decretos, en medio de un ambiente de pitos, gritos, golpes y estallidos de cohetes.

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó a LA PRENSA después de la reunión que “es casi seguro que no habrá sesión” la próxima semana.

Los hechos de la última jornada legislativa estuvieron precedidos de eventos similares, debido a que Libre se declaró en insurrección legislativa porque la junta directiva no incluye en la agenda la discusión de varios proyectos de ley que conduzcan a la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral, en los cuales habrá representación de este instituto político y de los partidos Nacional y Liberal. En la última sesión, diputados del Partido Nacional con el apoyo de congresistas de otras bancadas, aprobaron cuatro decretos que no fueron refrendados con votos electrónicos, sino levantando la mano.

Estaremos reuniéndonos para decir en qué momento se reanudan las sesiones. Tomás Zambrano, secretario del Legislativo

Muchos cuestionan que los directivos dieron por aprobadas las leyes sin tomarse el tiempo para contar el número de parlamentarios que votaron a favor. En esa sesión, el decreto más polémico fue la ratificación de un contrato entre el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la empresa Oracle que suministrará varios programas informáticos que son vitales para la emisión de una nueva identidad con dispositivos más seguros que ayuden a garantizar la celebración de nuevos procesos electorales.

Insurrección seguirá. El diputado de Libre, Jorge Cálix, aseguró en una entrevista que la insurrección de su partido seguirá, porque consideran que las autoridades del Congreso están violando la Constitución de la República al negarse a nombrar a los nuevos miembros del CNE, del TJE del RNP, así como varias reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. El nacionalista, David Chávez, dijo que en este momento todo el país necesita que los diputados se pongan la mano en la conciencia, “porque no es menor cosa la que se vive en estos momentos y tampoco puede ser que unas dos o tres personas pongan una agenda del mal en el país”.

Indicó que la única manera de superar las diferencias es que todos acepten un diálogo sincero pensando en los grandes intereses del país, y dejando los personales a un lado, pero todo parece que hay sectores que no no lo ven de esa manera. El cuarto vicepresidente del Legislativo, Mario Noé Villafranca, dijo que es urgente reanudar las sesiones porque hay un conjunto de leyes que son muy importantes para la institucionalidad del país. El diputado por Unificación Democrática (UD) dijo que no les han notificado nada sobre la reanudación de las sesiones y en su caso está muy preocupado, porque eso no habla bien de un poder del Estado.