Plataforma defiende postura de no dialogar con el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación defendió este jueves su postura para no atender el llamado del Gobierno, minutos después de que finalizara la instalación de la mesa de diálogo nacional, proceso coordinado por el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.



La doctora Ligia Ramos, miembro de la Plataforma, dijo que no están dispuestos a dialogar con el Gobierno cuando en las calles las autoridades policiales están reprimiendo a estudiantes y manifestantes a nivel nacional.



Ramos dijo: "¿Cómo nos vamos a sentar si hoy hirieron de bala a un manifestante en Villanueva? (...) Ya tenemos los nueve puntos y si el gobierno no los quiere atender, seguiremos en las calles, porque no creemos en este gobierno. Estamos en un Estado fallido y ninguna institución da respuesta", sostuvo.

Las protestas que promueven maestros y médicos para exigir mejoras en los sistemas de educación y salud continaron este jueves con el bloqueo de varias carreteras que impiden la circulación de vehículos en importantes ciudades de Honduras, pese a que el Gobierno ha convocado para hoy un "diálogo nacional".



Las manifestaciones en Honduras, que comenzaron en mayo, se mantienen pese a que el Gobierno derogó hace dos semanas dos decretos ligados a los sistemas de educación y salud que exigían médicos y docentes, aduciendo que pretendían privatizar ambos servicios y despidos masivos de personal.



El Gobierno que preside Juan Orlando Hernández ha convocado para hoy un "diálogo nacional por la Educación y la Salud" para buscar una solución al conflicto.



La Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud ha convocado para la próxima semana un "diálogo ciudadano alternativo" al convocado por el Gobierno.