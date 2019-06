Toman acciones para frenar más muertes por dengue

San Pedro Sula, Honduras.

Que los padres identifiquen los signos de alarma del dengue en el momento preciso y buscar la atención en los centros asistenciales son parte de las estrategias de la Secretaría de Salud para evitar más muertes por el virus.

Dolor abdominal intenso, vómitos constantes y una fiebre de alrededor de 40 grados centígrados son algunos de los síntomas que deben alertar a los ciudadanos.

Ayer se formó el Comité de Emergencia Municipal de San Pedro Sula con la finalidad de trabajar de manera multidisciplinaria para combatir la epidemia de dengue.

Este comité está formado por personal de la Región Metropolitana de Salud, de la alcaldía y demás dependencias gubernamentales.

“Se informó sobre la situación epidemiológica del dengue en San Pedro Sula y el compromiso fue que nos vamos a sumar a los llamados que haga la ministra de Salud para poder contrarrestar la epidemia de dengue que nos ataca en la ciudad. Según la notificación de casos manejamos tres zonas: seguridad, alarma, alerta y la de epidemia y desde marzo nos hemos mantenido en epidemia por la notificación de casos”, explicó Lourdes Estrada, jefa de la Región de Salud de la Capital Industrial.

52,289 viviendas han sido fumigadas en San Pedro Sula desde que comenzaron los operativos el pasado 27 de febrero hasta la fecha.

A la fecha hay en el país 10,390 casos de dengue, de los cuales 6,792 son sin signos de alarma y 3,598 son por dengue grave. Solo en la Capital Industrial hay 3,037 afectados por la enfermedad, lo que representa el 40% de los casos a nivel nacional.

Unas 70 personas han fallecido con sospecha de haber tenido dengue grave, pero solo se han confirmado 34, de los cuales 23 son niños menores de 10 años y 11 adultos. De estas 34 víctimas, cuatro residían en San Pedro Sula y 21 en los demás municipios de Cortés.

Estrategias. Jonatan Ochoa, jefe del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, explicó que hay tres líneas estratégicas en las que se trabajarán en el departamento de Cortés, incluyendo San Pedro Sula.

“La primera, hacer un diagnóstico de todas las acciones que se han hecho desde el año pasado e identificar los cuellos de botella que vamos a atacar. Luego equipar los centros de salud, no solo con medicamentos esenciales para cubrir la emergencia, sino que también el recurso humano y por último la comunicación, ya que sabemos que la participación comunitaria no ha sido plena, la población en este departamento ha perdido el miedo al dengue y no están tomando las medidas de prevención en el hogar”.

Como se han realizado los cercos epidemiológicos, los casos de dengue han bajado Josué Barrera, patronato El Zapotal

El funcionario recomendó a la población acudir a los establecimientos de salud públicos en primera instancia, “ya que garantizamos que el 100% del recurso humano está capacitado en el manejo clínico del dengue”.

Ochoa lamentó que el 66% de todos los casos a nivel de las Américas corresponde a Honduras, ya que esto es una alarma a nivel internacional.

En la comunidad de El Zapotal, al noroeste de San Pedro Sula, fallecieron tres niños con sospecha de dengue, luego de esto se realizó un operativo integral.

De acuerdo con los datos de la Región de Salud, El Zapotal (junto al barrio Cabañas) es una de las zonas donde se reportan más enfermos por este virus.

“Gracias a Dios el operativo fue un éxito y como la Mesa Intersectorial nos ha seguido asistiendo, los casos han ido desapareciendo”, dijo Josué Barrera, tesorero de El Zapotal.