Video: Momento en que la Policía retiene a una joven en las protestas del Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.

Entre gritos y rodeada de decenas de periodistas, una joven fue retenida y subida a la patrulla de la Policía en las afueras del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, escenario de protestas en la mañana de este jueves.

¿No me estés agrediendo, descubrite la cara y decime quién sos? expresaba Paola Pineda al momento en que varios agentes, entre ellos mujeres, la agarraban para subirla al vehículo.

Según se conoció, ella había participado en la marcha y en ese momento se dirigía para el City Mall cuando unos policías la detuvieron. Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvieron los agentes para realizar la acción.

"Me quitaron los papeles, la mochila, solo me dijeron date la vuelta que te voy a registrar, y de repente me halaron el pelo y me trataron de quitar el teléfono, pero no lo permití", dijo la mujer.

Expresó que ella no esta causando daño, "yo le decía, porque me pegas, como se supone que son policías y lo tratan mal a uno, yo no hice nada malo, protestar en forma pacífica no es malo", dijo Pineda quien luego fue liberada.

Momentos en que la joven Paola Pineda era retenida frente a decenas de medios de comunicación.

No cesan las protestas



Honduras vivió este miércoles una nueva jornada de protestas de un grupo de maestros y médicos que exigen mejorar los sistemas de educación y salud, mientras que el Gobierno convocó para mañana un diálogo nacional.



En la protesta de hoy, los manifestantes realizan un plantón frente al Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, donde el tránsito de vehículos se mantiene interrumpido desde hace más de dos horas.

Las protestas en Honduras, que comenzaron en mayo, se mantienen pese a que el presidente Juan Orlando Hernández derogó hace dos semanas dos decretos ligados a los sistemas de educación y salud que exigían médicos y docentes, aduciendo que pretendían privatizar ambos servicios y despidos masivos de personal.



El poder Ejecutivo convocó hoy oficialmente a médicos y maestros aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación a un "diálogo nacional por la Educación y la Salud" a partir de mañana para buscar una solución al conflicto.