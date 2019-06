Taxistas de Honduras amenazan con paro para el jueves

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis) realizará un paro de labores para el día jueves exigiéndole al Gobierno un bono similar al del transporte urbano.

El presidente de la Asociación de Taxistas, Víctor Aguilar, amenazó con unirse a la paralización por la falta de respuesta a una reforma a la nueva Ley de Transporte Terrestre que, según él, contempla altos costos en renovación de permisos y por los altos costos de los combustibles.

Aguilar dijo: "Si no nos cumplen vamos a paro el jueves" y agregó que "en el conflicto pasado que tuvimos, nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Nosotros no firmamos nada con el Gobierno".

Otras asociaciones de taxistas de Honduras afirmaron que ellos no se sumarán a este paro del transporte, ya que el país pasa por una crisis también en los sectores de Salud y Educación.

Médicos, maestros y estudiantes han emprendido una serie de protestas a nivel nacional, con toma de carreteras y edificios públicos, que se han extendido a lo largo de varias semanas.