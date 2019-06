Gerente de la Enee se disculpa por acusar de "coyote" a Bartolo Fuentes

Tegucigalpa, Honduras.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Jesús Mejía, se disculpó públicamente con Bartolo Fuentes, exdiputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), por acusaciones en su contra que ocasionaron que este lo querellada por injuria y calumnia en los juzgados de Honduras.

En una comparencia ante medios de comunicación de Tegucigalpa, Mejía leyó un comunicado donde admitió haberse equivocado por sus declaraciones en el 2018.

"Los calificativos emitidos por mi persona fueron producto de una información incorrecta que recibí mientras hablábamos de la temática migratoria a cual di crédito absoluto. Luego de indagar en el trabajo que realiza Bartolo Fuentes comprendí que cometí un error involuntario al señalarlo indirectamente de coyote; por lo que públicamente pido disculpas al señor y me retracto de lo que dije dentro del ambiente político y social de ese momento", declaró Mejía.

Según el expediente en su contra, el funcionario dijo en un programa televisivo que “Bartolo Fuentes les cobra a cada uno de los de la Caravana de migrantes 500 o 1000 dólares” el 14 de octubre de ese año, por lo que el acusado acudió a realizar el proceso correspondiente que luego fue admitido.

"Esas y otras calumnias de altos funcionarios pretenden ser usadas por el gobierno para acusarme y que la Fiscalía emita requerimiento fiscal, es decir que me acuse ante los tribunales", dijo Fuentes, el día que realizó la denuncia.

Mejía continuó su disculpa destacando el trabajo del exdiputado. "Dentro del ambiente en que nos movemos es fácil estigmatizar a una persona y las tareas que desarrolla. Bartolo Fuentes es una persona que desde hace 20 años, tras la tragedia del huracán Mitch, se dedica a acompañar a los más desfavorecidos en su travesía en busca de un mejor porvenir, orientándolos durante el camino para no ser presas de circunstancias y personas que pongan en riesgo sus vidas", añadió.

Bartolo, por su parte, aceptó las disculpas luego de ser ofrecidas en público y afirmó que mantendrá una "relación cordial" con el gerente.

"Agradezco las disculpas. Es importante que estas cosas se aclaren pues he sido interrogado más de siete veces por Interpol y les he dicho que no tengo ninguna alerta migratoria ya que esas declaraciones me han dejado mal ante el mundo", señaló.