Paulatinamente médicos atienden a pacientes en hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras.

Nancy Trigueros llegó ayer al hospital Mario Rivas a las 6:00 am a solicitar una cita para su mamá, a quien en febrero le amputaron una pierna y desde esa fecha no ha sido atendida por un especialista.

La madre de Nancy tenía cita con el especialista el 30 de mayo, pero debido a las asambleas informativas de los médicos, la perdió y ayer acudió con la esperanza que se la reprogramaran en una fecha cercana, pero se la calendarizaron para noviembre.

Contó que les dijo al personal de admisión que su madre necesita ser atendida por el doctor de manera rápida ya que desde febrero no ha sido revisada y solo le han dado las recetas para reclamar los medicamentos.

Ayer en el centro de salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula acudieron más pacientes a consulta externa, la unidad está abastecida de medicamentos.

“Me dijeron en admisión que no podían darme un sobrecupo para que atendieran a mi mamá porque eso solo lo hacen los médicos. Es deprimente esta situación”, dijo la mujer mientras se daba aire con una pequeña toalla debido a que los ventiladores instalados en el área de consulta externa del Rivas no funcionan.

Atenciones. Por órdenes de la dirigencia del Colegio Médico de Honduras (CMH), los galenos en los hospitales y centros de salud harán las asambleas informativas de 7:00 a 8:00 am y posteriormente deben incorporarse a sus labores. Las atenciones a los pacientes han sido de manera paulatina.

Tenía cita el 22 de mayo, pero no vine por el paro, tengo otra cita hasta diciembre. José Antonio Caballero, paciente Mario Rivas

En el hospital psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa se les brindó asistencia médica en consulta externa a los usuarios.

América Chirinos, directora del sanatorio, dijo que durante cuatro semanas no se atendieron a los pacientes por lo que ayer acudió una gran cantidad.

Manifestó que al centro llegan en promedio en consulta externa entre 300 y 400 personas diarias.

En el Hospital Escuela de la capital también se brindó consulta al igual que en hospital de especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el San Felipe y Santa Rosita.

Tenía mi cita para hoy (Ayer) con el internista, espero me den otra cita. María Damas, usuaria Mario Rivas

Los especialistas no abandonaron las áreas críticas como las emergencias, labor y parto, hospitalización, oncología, hemodiálisis, cirugías de emergencia y pacientes son síntomas de dengue grave al igual que la dispensación de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas.

“No podemos dejar de darle los medicamentos a pacientes diabéticos o hipertensos porque entonces se ponen graves por las complicaciones y nos van a llenar las salas de emergencia”, expresó Luisamaría Pineda, jefa de epidemilogía del Mario Rivas.

Medicamentos. La Secretaría de Salud comenzó ayer la distribución del segundo lote de medicamentos para abastecer en un 85% las demandas de 31 hospitales y 1,700 centros de salud.

La inversión del segundo lote asciende a 300 millones de lempiras, informó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien supervisó el inicio de la distribución. En el primer lote se invirtieron 350 millones de lempiras, que sumados a los 300 millones del segundo totalizan 650 millones en compra de medicamentos vía licitación a través de un fideicomiso.

“Le podemos garantizar a la población que la compra de medicamentos es de forma transparente y llegará para cumplir con la demanda de los pacientes”, dijo Flores.