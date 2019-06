Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico: "no están dadas las condiciones mínimas que pedimos para el diálogo"

Tegucigalpa, Honduras.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), dijo el mediodía de este miércoles que no existen condiciones idóneas para que se desarrolle el diálogo, cuyo objetivo es terminar la crisis en el sector de Salud y Educación.

"Se están haciendo acciones contrarias a la instalación de un diálogo. Hay amenazas a la integridad física de los integrantes de la junta directiva. No podemos tener un diálogo mientras el pueblo hondureño no se le dé el respeto que se merece. Hay infiltraciones y amenazas en las marchas pacíficas que hemos realizados", dijo Figueroa.

Figueroa, quien es una de las representante de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, agregó que "en las manifestaciones han habido infiltrados. No podemos sentarnos a dialogar".

Adelantó que la Plataforma continuará este día con las reuniones para determinar las acciones a seguir, ya que según ellos "no están dadas las condiciones mínimas que pedimos para el diálogo".

Aseguró que el mediador entre el Gobierno y los gremios debe ser un interlocutor imparcial, no tener intereses y debe ser alguien honesto. "No nos vamos a reunir a escondidas, ni en la casa ni oficina de nadie".



"Cuando hay amenazas a la integridad física de todos los miembros no se puede, nadie se puede sentar a dialogar con una pistola apuntándole", afirmó.

Añadió que "la opinión de Mel (Manuel Zelaya) me tiene sin cuidado, ellos están descalificados para opinar sobre lo que conviene al pueblo hondureño porque las acciones de ellos también tienen así al pueblo hondureño".