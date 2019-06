Plataforma de Salud y Educación anuncia el retorno a sus labores

Tegucigalpa, Honduras.

Tras una nueva jornada de tomas, marchas y cierre de carreteras, la dirigencia de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación determinó anoche suspender las manifestaciones públicas e hizo un llamado a médicos y docentes a reintegrarse hoy a sus actividades; sin embargo, advirtieron que se mantendrán en alerta máxima.

En conferencia de prensa a las 9:30 pm, la Plataforma encabezada por la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, confirmó que regresan a sus actividades laborales, pero celebrarán asambleas informativas con duración de una hora diaria para informar a sus bases los avances de las conversaciones.

“La Plataforma queda articulada de manera indefinida para la defensa de los derechos de salud y educación del pueblo hondureño”, señalan en el comunicado leído. Anunciaron que los fines de semana realizarán actividades a nivel nacional, departamental y municipal y a partir de hoy dedicarán una hora en sus trabajos para realizar asambleas informativas. Además denunciaron que Suyapa Figueroa y otros dirigentes han sido objeto de “graves amenazas de muerte” a través de audios y mensajes de texto.

También denunciaron que las protestas han sido infiltradas y que existe una campaña de odio.

Tenemos que integrar a todos los sectores involucrados en las mesas. Alba consuelo flores, ministra de Salud

Llaman al diálogo. Anoche, el Gobierno circuló a través de grupos de WhatsApp la invitación en la que convoca al diálogo al Colegio Médico de Honduras, colegios magisteriales y organizaciones obreras.

Según la nota firmada por los ministros Alba Consuelo Flores, titular de Salud, y Arnaldo Bueso de la cartera de Educación, la instalación de la mesa del diálogo será este día a las 10:00 am en las oficinas de la Secretaría de Trabajo.

Al respecto, Suyapa Figueroa afirmó que hasta anoche no habían recibido la invitación formal y persona. Más temprano había dicho que “en la mesa deben estar únicamente los protagonistas de los sectores en conflicto, no con personajes afines al Gobierno que solo retrasarán y obstaculizarán el proceso”.

Se suspende reunión. Ayer a las 10:30 am, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso había convocado a los dirigentes magisteriales a las mesas técnicas para comenzar las conversaciones, no obstante, los dirigentes no llegaron a la cita.

En esa línea de hechos, el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Roberto Tróchez comunicó que “únicamente asistirán al diálogo de manera unificada y de la mano con la Plataforma”.

“Hemos decidido dar un compás de espera de 48 horas, solicitado por los gremios para poder socializar y afinar la temática a discutir en la gran mesa de diálogo”, anunció Bueso. “Le hacemos un llamado a todos los colegios que se integren a las mesas y que tendrán este tiempo para socializarlo con las bases, no obstante, si no se presentan emprenderemos la problemática con los que asistan”.

Ayer, en la capital se realizó una movilización que inició frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y finalizó en las cercanías del Hospital Escuela, acuerpada por docentes, médicos y estudiantes.

Pronunciamiento:

La Plataforma de Defensa de la Salud y Educación en el contexto del diálogo promovido por el Gobierno de la República se pronuncia en los siguientes términos:

1) La Plataforma queda articulada de manera indefinida para la defensa de los derechos de salud y educación del pueblo hondureño.

2) La Plataforma durante los fines de semana realizará actividades a nivel nacional, departamental y municipal, las cuales se comunicarán oportunamente a través de su dirigencia.

3) En el sector de Salud y Educación, a partir de mañana miércoles 5 de junio, se celebrarán procesos asamblearios de consulta en cada establecimiento de trabajo, durante la presente semana con duración de una hora diaria, para establecer las condiciones que permitan atender el llamado al diálogo promovido por los Decretos Ejecutivos PCM-024 2019 Y PCM-025 2019.

4) El contexto en que se realiza el diálogo inaugurado este día, se manifiesta con graves amenazas a muerte, mediante mensajes de audio y texto contra la doctora Suyapa Figueroa y a otros dirigentes de la Plataforma.

En ese mismo escenario, se desarrolló el día de hoy, la movilización política convocada por la Plataforma desde el día domingo, la que se caracterizó por la presencia de un gran número de personas infiltradas y en algunos casos armadas, muchas de estas, fueron movilizadas en diferentes medios de transporte, algunos identificados con el logo de instituciones del Estado.

Al mismo tiempo, se desarrolla una campaña de odio por parte de activistas del Partido Nacional, como puede apreciarse en los videos que circulan en los diferentes medios de comunicación, que inclusive, dio como resultado la toma del hospital Medical Center, que es el centro de trabajo de la doctora Suyapa Figueroa, con la clara intención de afectarle directamente.

Se demanda que se inicien los procesos investigativos y de deducción de responsabilidad de manera oportuna e imparcial contra los autores de estos hechos, como acontecen en nuestras manifestaciones pacificas.

El día sábado 1 de junio, el Partido Nacional organizó una marcha con sus activistas dirigida hacia el Colegio Médico de Honduras, quienes lanzaron piedras y obstaculizaron el ingreso a las instalaciones. Este acto, continuó el día lunes 3 de junio, cuando un nutrido grupo de personas ingresó y se instaló durante varias horas en el área de acceso a las instalaciones de esta institución.

5) Se responsabiliza al Gobierno de la República por cualquier atentado contra la vida e integridad personal y familiar de la dirigencia de la Plataforma a nivel municipal, departamental y nacional. Igualmente, le responsabilizamos por la evidente omisión del deber de investigar y proteger los derechos humanos de la población.

6) Esta Plataforma, analiza el desarrollo y las condiciones del diálogo iniciado este día, con el fin de determinar el momento de nuestra incorporación al mismo, con el único objetivo de construir el Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y Educación de Honduras, a través de la participación directa de esta Plataforma y sus equipos de especialistas en la materia.

Tegucialpa MDC. 4 de junio de 2019