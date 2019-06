Porfirio Lobo Sosa denuncia ante el Conadeh a Guimarães

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos humanos de Honduras (Conadeh) al vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) Luiz Guimarães Marrey, porque supuestamente violentó sus garantías y derechos constitucionales que afectan su honor.

Según el exgobernante, el vocero de la Maccih promovió la apología del odio durante una conferencia de prensa en la que aseveró que está siendo investigado por haber recibido fondos de parte de narcotraficantes para financiar su campaña política.

“Eso no es más que un refrito de 2017 y él no dice nada nuevo, después de la audiencia de mi hijo Fabio Lobo, lamento lo de él, pero no puedo ser responsable de las decisiones de él, quien además ya está pagando una pena por su error”, explicó. Declaró que esas son aseveraciones que van más allá de las situaciones normales y que no tienen sentido, “estoy pendiente a que públicamente comparezca y que me invite, porque él solo podría decir cualquier cosa”.

La semana anterior, Lobo denunció a Guimarães ante la Fiscalía por el delito de calumnias e injurias.