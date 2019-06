Separan a bebé hondureño de su tío luego de cruzar frontera de EEUU

San Pedro Sula, Honduras.

El hondureño César Augusto Córdova Montoya permanece detenido en Los Ángeles, California, y el bebé que llevaba en brazos, quien es su sobrino y legalmente su hijo porque lo registró en Honduras, está en un albergue mientras aclaran su situación.

Córdova Montoya salió hace un mes de Honduras con Taylor Alexander Córdova de siete meses buscando un mejor futuro; sin embargo, al cruzar la frontera fue detenido, al ser consultado sobre el niño dijo que era su sobrino.

Cuando los agentes migratorios le pidieron la documentación, presentó una partida de nacimiento donde él aparece como el padre legal del niño.

Ante esta situación, decidieron detenerlo por considerar que él pudo haber sustraído los documentos del pequeño u otra situación irregfular.

"Cuando lo detuvieron a él dijo que era su tío, luego la partida de nacimiento dice que es su papá y le hacen pruebas de ADN y resulta que no es biológicamente su papá. Nosotros queremos ayudarlo, pero es preocupante ya esta es una situación legal", dijo Nelly Jerez, vicecanciller.

La funcionaria manifestó que con Córdova Montoya pueden ocurrir dos cosas, que lo deporten o bien sea condenado al no poder probar que ante las leyes del país sí es su papá. "Con respecto al niño no se lo pueden dar a nadie que no sea su mamá, es un situación complicada", dijo.

La mamá del niño Mercedes Mejía dijo que ella le regaló el bebé a su hermano.

Su madre lo aclara todo

Mercedes Waldina Mejía, mamá del pequeño Taylor, se enteró a través de una publicación de que su hermano está preso en Estados Unidos.

"Mi hermano viajó legal con mi hijo, yo se lo regalé recién nacido porque no tenía condiciones para seguirlo criando. Me nació con un problema de falta de oxígeno y no podía con los gastos, además ni casa tengo. Yo se lo regalé y él no reconoció", expresó la mujer.

Comentó que su hermano se dedicaba a las ventas, pero al ver la situación decidió viajar a EEUU con la ayuda de una persona que le está ayudando económicamente.

Hasta el momento se desconoce cuál será el futuro que le espera al hondureño César Córdova; sin embargo, autoridades de la Cancillería de Honduras, dicen que harán todo lo posible por ayudarlo.