Miguel Mejía, presidente del Sitramedhys, al Colegio Médico: "Deben respetarnos"

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina Hospitales y Similares (Sitramedhys), Miguel Mejía, reveló este martes que su asociación sindical ya estaba en pláticas con el Gobierno para la derogación de los decretos PCM.

"La doctora dice que nosotros no somos parte de la plataforma y es cierto, pero deben respetarnos, hemos estado desde abril negociando con el gobierno la derogación de los PCM y logramos que lo hicieran. Debemos proteger a la clase trabajadora", expresó Mejía.

"No hemos encontrado en el Gobierno ninguna puerta cerrada hacia el diálogo. Pero son bienvenidas las frases calificadoras", dijo Mejía.

El presidente del Sitramedhys indicó que él representa "a 13 mil trabajadores, los más débiles salarialmente. Debemos proteger a esa masa salarial a la cual representamos. Creemos que lo estamos haciendo de la mejor manera".

A ustedes los legitiman sus bases. Es el pueblo hondureño el que toma la batuta y es quien está movilizado. Vuelvo decirle al Gobierno que muestre honestidad.



Suyapa Figueroa, Presidente del Colegio Médico de Honduras

Por su parte, Daniel Durón, Secretario General de Trabajadores (CGT), dijo que él no está acusado de lavado de activos sino por un problema en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

"Yo no ando rogando complacencia de nadie. Siempre hemos sido abanderados de esta lucha. No es conveniente hacer alusión a asuntos que no están en disputa. No he pedido favores de nadie", dijo Durón.

Antecedentes.

Los maestros y médicos de Honduras ratificaron ayer lunes que continuarán el paro que cumplen desde hace seis días, pese a que el Gobierno derogó dos decretos que han causado la polémica.

Dirigentes de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, que aglutina a médicos y maestros del sector público, declararon que la protesta continuará hasta que el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández cumpla una serie de peticiones para asistir al diálogo.

"Convocamos a los 18 departamentos a identificar las acciones previamente planificadas", en el caso de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la movilización iniciará a las 7:00 am del martes, indicaron.

El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Leonel Escoto, dijo que los directivos de los maestros que firmaron anoche la derogación de los decretos "no estaban autorizados para actuar" en representación de la Plataforma.



"Condenamos la conducta antiética del Comisionado de los Derechos Humanos (Roberto Herrera) y de la secretaria de Derechos Humanos (Karla Cueva), porque se prestaron para montar este acto con personas ajenas a la Plataforma", subrayó Escoto en una rueda de prensa acompañado por directivos de la Plataforma.



Escoto aseguró que los directivos de los maestros y el Colegio Médico de Honduras tienen "el interés, la voluntad y el conocimiento" para diseñar un plan estratégico en las áreas de salud y educación.

Los directivos de los maestros y médicos indicaron que "no están dispuestos a negociar" con el Gobierno en "mesas separadas", por lo que piden la instalación de "la mesa nacional de Educación y Salud".



Se preguntaron quién convocará al diálogo, cuál será la agenda del Gobierno, cuáles serán las secretarías de Estado que participarán en el proceso, las garantías que permitirán la "participación activa" de la Plataforma, el lugar dónde se instalará la mesa de Educación y Salud, así como la agenda de los maestros y médicos.



La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, lamentó que los médicos y maestros pongan condiciones para dialogar con el Gobierno.



"Se ha complacido a la dirigencia, pidieron la derogación de los PMC (decretos) y se hizo", subrayó Flores en declaraciones a los periodistas.