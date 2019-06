Maestros y médicos aseguran que seguirán en las calles pese a derogación de los PCM

Tegucigalpa, Honduras.



La Plataforma en Defensa de la Educación y Salud desconoció este lunes la derogación de los decretos ejecutivos PCM, que según ellos causaban privatización y permitían despidos masivos, argumentando que se "están haciendo arreglos a espaldas del magisterio porque las acciones de hoy y mañana ya estaban planificadas".

La doctora Suyapa Figueroa dijo que es "un nuevo engaño y una falta de seriedad... no nos vamos a sentar hasta conocer el contenido de los nuevos PCM, las acciones continúan".



Agregaron que no permitirán ninguna negociación sin las bases y que la situación ya "se le fue (al Gobierno) de las manos en las negociaciones".



Carlos Izaguirre, dirigente del magisterio, indicó este lunes que anoche "negociaron la privatización de la salud y educación" y que ellos solo atenderán "decisiones desde la base para ver de qué manera llegamos. Los compañeros que firmaron este documento es sin autorización de la base".



Izaguirre concluyó que "el magisterio no está pidiendo ningún aumento salarial. Firmaron anoche algo a escondidas".

LEA: Gobierno deroga los PCM y pide a maestros y médicos volver a sus labores

El presidente Juan Orlando Hernández anunció anoche la derogación de los decretos PCM, tras el reclamo de médicos y maestros que han protestado en los últimos días.

En una comparecencia desde Casa Presidencial y en compañía de dirigentes y del Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el mandatario dijo que “desde hace varios días hemos estado en conversaciones con el Comisionado de Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, y desde hace varias semanas hemos estado en conversación con representantes del gremios de Salud y Educación, y conversaciones a través de colaboradores, pero también personalmente he tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos y quiero agradecer por ese espacio”.