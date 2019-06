Que se acaben las huelgas, piden en marcha por la paz

Tegucigalpa, Honduras.



La marcha por la paz, promovida por el Partido Nacional, terminó ayer frente a las instalaciones del Colegio Médico Hondureño (CMH) donde exigieron la reapertura de los servicios de salud y educación.



También dieron un respaldo al presidente Juan Orlando Hernández, a quien le dijeron que no está solo en la lucha por transformar los servicios de salud y educación que lo mantienen confrontado con los gremios aglutinados en estos sectores.



La marcha comenzó en las inmediaciones del estadio El Birichiche, cerca del estadio Nacional y luego emprendió el camino hacia la sede del Colegio Médico.

Centenares de empleados públicos y activistas acompañaron esta manifestación. La mayoría iba con camisetas blancas en señal de paz.



“Ya el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, les hizo un llamado y creo que lo deben atender”, expuso un funcionario al comentar la asistencia de los empleados públicos en el desfile en apoyo del Gobierno.



“En esta marcha quedó demostrado que no hubo insultos y donde hemos hecho un llamado a regresar a brindar los servicios de salud y de educación”, afirmó el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales.

Nacionalistas mostraron su apoyo al Gobierno de Hernández.

Salud y educación



El dirigente Fernando Anduray fue el encargado de formular el mensaje frente a las instalaciones del CMH, mientras los miles de nacionalistas gritaban consignas y mostraban pancartas a favor del Gobierno.



“El pueblo quiere a los médicos trabajando en los hospitales, quiere a las enfermeras cumpliendo con su trabajo y si es cierto que luchan contra la corrupción, que venga el Colegio Médico que nos dé la lista de los médicos que no trabajan para que no se les pague, porque eso es corrupción”, afirmó Anduray.



“Cuando la patria está en peligro, cuando alguien tiene que salir a defender el Estado de derecho, cuando alguien tiene que liberar a la patria y al pueblo de la violencia, el Partido Nacional dice presente”, añadió.



Anduray la arremetió contra el expresidente Manuel Zelaya, a quien responsabilizó de estar detrás de la huelga de maestros y médicos. “Se volvió a equivocar Mel Zelaya, creía que porque algunos nacionalistas están medio resentiditos no estaban apoyando al Gobierno y al Partido, creyó que Juan Orlando estaba solo, pero Juan Orlando y el Gobierno tienen el respaldo del cien por ciento del Partido Nacional y de toda la gente de Honduras que quiere paz y tranquilidad”, expresó.

Los manifestantes caminaron hasta el Colegio Médico de Honduras.

El origen



En relación a los decretos PCM, que son la causa de la lucha de médicos y maestros, Anduray rechazó estos argumentos.



“Estos lo único que hacen es tratar de resolver el problema de la falta de medicina en los hospitales, centros de salud, tratar de que los médicos y enfermeras traten bien a los pacientes porque es su obligación”, explicó.



Y en educación se pretenden corregir otros problemas. “Hay profesores que no llegan a dar clases, profesores que llegan borrachos a dar clases, que maltratan a los niños”, aseveró.