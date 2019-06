Unah-vs facilita becas para estudiar en el extranjero

San Pedro Sula, Honduras.



Cursar estudios superiores en universidades extranjeras no es un sueño imposible de alcanzar para quienes no tienen dinero o para los estudiantes que no poseen un índice académico superior al 80%.



Algunas universidades y cooperantes no exigen demasiados requisitos a los hondureños; por ejemplo, las brasileñas y las mexicanas les conceden de manera automática las becas tras presentar la postulación.



Alejandra Martínez, coordinadora de Movilidad Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) dijo que todos los alumnos, profesores, personal administrativo y egresados pueden optar a esta formación, que de 2014 a la fecha ha beneficiado a más de 40 universitarios del campus, permitiéndoles viajar a Irlanda, Italia, Brasil, España, Estados Unidos, Chile, entre otras naciones.



La convocatoria abre este mes, pero aún no se tiene la fecha exacta, por lo que los estudiantes deben estar atentos, recomendó Martínez.



“Tratamos de desarrollar herramientas como boletines de convocatorias de becas para que la comunidad universitaria esté informada, también presentaciones, tenemos una red social donde difundimos todas las becas disponibles”.



Adelantó que dentro de pocas semanas estará abierta la convocatoria del Gobierno de México, que en 2018 se abrió para más de 90 universidades de ese país.



Aunque un índice alto no es esencial para conseguir una de estas becas, es importante no limitarse a un aula de clases, por lo que si usted está interesado en alguno de estos estudios es importante el aprendizaje de un segundo idioma y que realice actividades extracurriculares: culturales, artísticas y deportivas, explicó Martínez. Isbela Orellana, directora de la Unah-vs, recomendó a los interesados conocer los motivos por los cuales ofrecen las becas para ajustarlos con sus objetivos al momento de escribir la carta de motivación.



Además de eso, los postulantes deben prepararse con seis meses de anticipación, dado que los cooperantes exigen título apostillado, recomendaciones y exámenes de dominio de idiomas. Claudia Suárez, egresada de la máxima casa de estudios de la zona norte, tuvo la oportunidad de viajar a España para cursar un posgrado en psicología, una experiencia que ella define como única.



“Aprendí mucho, personalmente motivo a otros para que se animen a salir de su zona de confort y expandir sus conocimientos”, expresó Suárez.

Opciones de becas en el exterior Estudiantes, maestros y egresados tienen la oportunidad de optar a estudios de maestrías, doctorados o pasantías en universidades del extranjero. La mayoría de las becas solicitan como requisito el manejo del idioma inglés.



1.-Beca para doctorado y maestría en Francia (El Instituto Francés de América Central)



2.-Beca de investigación para el área de humanidades o ciencias sociales, en Estados Unidos.



3.-Beca de maestría y doctorado, en México



4.-Maestría en línea y semipresenciales, en España



5.-Beca para posgrados relacionados con el fomento de la paz y la resolución de conflictos en universidades de varios países



6.-Becas para maestrías en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, de Costa Rica



7.-Beca para estudios de educación, arte, ciencia y cultura, en España



8.-Beca para maestría en Política Económica, en Costa Rica



9.-Beca de maestría para profesionales en desarrollo sostenible, en Alemania



10.-Beca para máster y doctorado, en Rusia



11.-Beca para maestría, en Reino Unido



12.-Beca para maestría y doctorado, en Italia



13.-Maestría en políticas públicas, en Alemania



14.-Beca de desarrollo, de parte del Gobierno de Australia



15.-Beca de posgrado en Singapur