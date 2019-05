Harmony of the seas está en Roatán con miles de turistas que recorren la isla

Roatán, Islas de la Bahía



Cientos de cruceristas que viajan a bordo del Harmony of the seas, el segundo más grande del mundo, eligieron Roatán como uno de los destinos preferidos para vacacionar y esta mañana desembarcaron para conocer más de la bella isla.



El barco en el que venían 6,477 turistas y 2,100 que forman parte de la tripulación, atracó a las 6:00 de la mañana con cientos de turistas de diferentes nacionalidades. "Es una satisfacción grande para Honduras y sobre todo para Roatán recibirlos. Este lugar lo tiene todo, bellas playas, arrecifes, un buen puerto", dijo Emilio Silvestri, director de Turismo.



Comentó que la llegada de este crucero representa una mejora en la economía pues cada turista gasta un promedio de entre 7 a 8 dólares, en total unos 100 dólares el día. "Ellos vienen por un día a recorrer Roatán, pero después se convierten en turistas fijas porque les gusta lo que ven".





PARA SABER Royal Caribbean International es una empresa de cruceros perteneciente a Royal Caribbean Cruises Ltd. fundada en Noruega y con sede en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente tiene 24 barcos en servicio activo y seis en construcción.

En noviembre pasado el Puerto de Roatán recibió al Symphony of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, y anterior a ese atraco el Allure of The Seas, el tercero más grande del mundo comprobando los altos índices de satisfacción que reportan los cruceristas que tienen la oportunidad de conocer todos los atractivos naturales y gastronómicos que posee Roatán.



"Estamos cerrando el ciclo de la empresa de cruceros Royal Caribbean, pues ya tuvimos al Symphony of the Seas que es el más grande del mundo, ahora el Harmony of the seas y ya había venido también el Allure of The Seas", dijo Silvestri.

En 2018 fueron 620,000 cruceristas y 200 cruceros, según datos de las autoridades del puerto de cruceristas de Roatán.

Así es por dentro el segundo crucero más grande del mundo.