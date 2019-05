El segundo crucero más grande del mundo llegará este jueves a Roatán

Roatán.

El segundo crucero más grande del mundo visitará mañana por primera vez la isla de Roatán. El Harmony of the Seas, que pertenece a la clase Oasis de la empresa Royal Caribe llegará con miles de turistas al Puerto de Cruceros de Roatán.

Son más de 6,000 turistas los que disfrutarán de los atractivos que tiene la bella isla.El barco atracará en el puerto a las 6:00 am y las autoridades esperan que más del 80% de los turistas se bajen a conocer Roatán y los diferentes atractivos.

Kester Bodden, director adjunto del puerto de Cruceros de Roatán dijo que este es el tercer barco más grande del mundo que llega: "Como puerto y grupo hemos trabajado mucho para tener estos logros, estamos satisfechos. Para el destino es muy significativo".

El Harmony of the Seas cuenta con una capacidad para 6,780, siete vecindarios y 16 cubiertas de pasajeros.

"La comunidad puede esperar más derrame económico ahora que la isla está recibiendo su tercera embarcación Oasis Class”, añadió.

En noviembre pasado el Puerto de Roatán recibió al Symphony of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, y anterior a ese atracó el Allure of The Seas, el tercero más grande del mundo, comprobando los altos índices de satisfacción que reportan los cruceristas que tienen la oportunidad de conocer todos los atractivos naturales y gastronómicos que posee Roatán.