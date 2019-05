Lobo Sosa dice que denunciará a Guimarães

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de la República, Porfirio Lobo, anunció que interpondrá una denuncia en el Ministerio Público contra el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Marrey Guimarães.

“Yo mañana (hoy) me presento al Ministerio Público a interponer una denuncia contra Luiz Marrey Guimarães porque me ha calumniado, injuriado y me ha violentado la presunción de inocencia y son declaraciones constitutivas de delito”, manifestó Lobo Sosa en declaraciones a Hoy Mismo.