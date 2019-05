Fallece madre de la pastora Ninoska de Ponce

View this post on Instagram

Lucas 8:52 (Castillian) Todos lloraban y se lamentaban por ella. Pero él dijo: "No lloréis más; no ha muerto, sino que está durmiendo". . Cuando alguien que amamos duerme y parte con el Señor, no hay forma de evitar las lágrimas, la tristeza y tener un vacío en nuestro corazón, pero tenemos la fe y la paz que nos trae consuelo. Hoy, mi suegra la Hermana Anabella Sanchez ha terminado su carrera, peleó la buena batalla y guardó la fe, ya descansa con el Señor.