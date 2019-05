Ebal Díaz: “Quieren tapar manejo irregular de L67.5 millones”

Día no trabajado, día no pagado Las autoridades de la Secretaría de Educación han advertido que los docentes que no trabajen serán sancionados y no se les pagará el día no laborado. A partir de hoy, día no trabajado, día no pagado, afirmó el director departamental de Francisco Morazán, Héctor Napoleón Bonilla. Afirma que tienen orden de emitir sanciones. 17 días lleva ya el conflicto en los gremios de Salud y Educación. A diferencia de Salud, muchos maestros sí han optado por dar clases en la mayoría de centros educativos del país. Son minoría los que se suman a protestas.