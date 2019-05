Guimarães remite a Lobo Sosa a la Fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.

Luis Marrey Guimarães, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), ayer, antes de salir a Brasil, dijo que si Porfirio Lobo Sosa tiene quejas sobre el caso Soptravi, entonces que vaya al Ministerio Público.

Guimarães fue enfático y dijo que no es con la Maccih, ni con él que debe hablar, que en todo caso es con el Ministerio Público.

“Los hondureños deben hablar con el Ministerio Público no conmigo, no tengo nada que hablar con cualquier persona.No voy a recibir nada bajo investigación, él tiene que hablar con el Ministerio Público, no con la Misión, las personas tienen que saber de una vez por todas que la institución es la Fiscalía, nosotros solo colaboramos”, dijo el vocero.