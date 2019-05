Hoy inicia juicio contra exalcalde de Yoro

Tegucigalpa, Honduras.

El juicio oral y público que estaba previsto que iniciara ayer en la causa que se le sigue a Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, fue suspendido ante la ausencia de otro acusado en el proceso.

Los acusados son: Urbina Soto, Dagoberto García, Petrona Castro, Mirna Isabel Castro y Karen Rodríguez. Solo al exalcalde se le atribuyen 194 delitos de abuso de autoridad y 167 de malversación de caudales públicos.

Desde las 9:00 am, Urbina llegó a los Tribunales en Materia de Corrupción, el inicio del juicio estaba previsto para las 9:00 am, pero uno de los acusados no había sido trasladado desde el centro penal donde está recluido, lo que obligó al Tribunal de Sentencia a posponer el inicio del juicio para la 1:00 pm.

Arnaldo Urbina y sus hermanos Carlos Fernando y Miguel Urbina Soto están siendo solicitados en extradición por EUA.

Tras esperar una hora, se decidió al final reprogramar la audiencia y hoy a las 9:00 am se espera que dé inicio el proceso.

Al salir de los Tribunales, Urbina dijo estar satisfecho que el proceso comenzara. “Damos gracias a Dios porque este proceso ha comenzado, hoy no iniciamos la audiencia porque uno de los imputados no se presentó a la audiencia”.

El juicio está programado para finalizar el próximo 5 de junio y desde hoy las partes iniciarán con los debates que llevarán a evacuar medios de prueba, elaborar sus conclusiones para que al final el Tribunal dictamine la culpabilidad o inocencia de los acusados.