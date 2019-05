Saquean nuevo Registro Nacional de las Personas en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

El nuevo edificio del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el barrio Suyapa del municipio porteño, fue saqueado por delincuentes.

Este local se construyó este año y aún no les dan servicios a los ciudadanos porque no se han trasladado los empleados del antiguo RNP en la plaza ENG del barrio El Centro.

Marvin Paz, contratista del proyecto del nuevo edificio, informó que la semana pasada en del inmueble de la 8 avenida y 10 calle se robaron el tanque de agua, varias tuberías, arrancaron los balcones y celosías e intentaron forzar las puertas.

“El edificio está abandonado porque no se ha tenido el dinero para hacer las últimas dos etapas que se tenían previstas y el proyecto se pospuso para septiembre de 2020. Cuando elaboramos los planos del edificio comprendía tres etapas. Se hizo la primera que solo es atención al ciudadano, luego venían las otras etapas, que estipulan la creación de un archivo y una galera especial. Esta última es para cuando ya esté en función la entrega de la nueva identidad”.

La registradora civil no tiene información de proyectos y presupuestos porque solo la junta interventora tiene información sobre ellos y no comparten esto con registradores. Cuando se donó este terreno no se estableció que estaba muy alejado del centro de la ciudad y la delincuencia está fuerte. “El RNP no tiene presupuesto para poner un vigilante”, dijo.