Sectores de San Pedro Sula, Talanga y Choluteca sin energía mañana martes

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció un nuevo apagón en varios sectores de San Pedro Sula, Talanga y Choluteca, para este martes 28 de mayo



San Pedro Sula.- 8:00 am a 12:00 m

Col. Tara

Col. Colvisula

Col. Los Zorzales

Col. Álamos

Res. Villas Matilda

Res. El Barrial

Col. Villas San Antonio

Telesistema Hondureño

UTH

Injupem

Altia

Altara

Unitec

Extractores Fuentes



San Pedro Sula.- 12:00 m a 4:00 pm

Col. Álamos

Res. Villas Matilda

Res. Barrial

Col. Villas San Antonio



Talanga.- 8:00 am a 4:00 pm

Villa Real

El Camalotal

Aldea El Estero

Los Izotes

La Venta Nueva

La Laguna

La Cañada

Mata Platano

Pueblo Nuevo

El Tule

El Agucatal

Agalteca

Posa del Tigre

Siguizapa

Trinidad de Quebrada

Agua Blanca

Netapa

El Panal

El Cotyolar

El Encinal

El Guantillo

Ojo de Agua

La Danta

Las Lazadas

Tuliapita

San Isidro

Vallecillos

Río La Puerta

La Unión

San José de La Mora

Río Hondo

Las Flores



Pavana, Choluteca.- 8:00 am a 5:00 pm

Comunidad El Nance

Tapatoca Río

Tapatoca Centro

Agua Tibia

El Trapiche

Las Crucitas

San Juan Bosco

San Juan Bautista

Esquimay

Pespire

El Rebalse

San Antonio de Flores

San José

San Isidro

Moramulca

Represa José Cecilio del Valle y zonas aledañas