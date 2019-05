Comisión exige a los docentes y médicos sentarse a dialogar

Tegucigalpa, Honduras.



La Comisión Especial de Transformación de la Educación reclamó a la dirigencia magisterial que “ellos no son los dueños de la educación pública y con esas tomas están generando la privatización”.



“Los padres mandan a sus niños a la escuela privada con mucho sacrificio con tal de que ellos no pierdan el pan del saber”, resaltó el pastor evangélico Alberto Solórzano, miembro de la comisión especial. Afirmó que él no se prestará a la privatización de la educación y “como ciudadano quisiera decirles que se les paga con el dinero de los impuestos y no son dueños del sistema, porque cuando ustedes dejan a niños sin clases están orillando a los padres de familia a que opten por la educación privada”.



Rutilia Calderón, también miembro, dijo que el único objetivo de la comisión es transformar la Secretaría de Educación para transparentar los recursos y fortalecer la institucionalidad. “No somos voceros del gobierno, sino representantes de la sociedad hondureña”.

De su lado, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, expuso que la crisis “no se resuelve con crisis” e invitó a los gremios “a que revisemos el PCM con los medios de comunicación y si violenta su desempeño como empleado del pueblo hondureño o que hable de privatización y despidos masivos lo cambiamos”.

Maestros, médicos y estudiantes continuaron con tomas, marchas y asambleas en todo el país, específicamente en Francisco Morazán, Comayagua, Copán, Olancho, Lempira, Choluteca, Atlántida, Cortés, Intibucá, El Paraíso, Valle y Yoro, todos exigiendo la derogación de los decretos ejecutivos que según su análisis privatizan la salud y educación.

Firmes



Por su parte, el dirigente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Jury Hernández, manifestó que “no tiene sentido seguir en un diálogo estéril con funcionarios que no tienen capacidad de decisión y por eso las bases no han hecho un contundente llamado de no sentarnos con el ministro de Educación, Arnaldo Bueso”.

El único que puede derogar los decretos ejecutivos y solventar la problemática de educación y salud es el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, señalaron dirigentes magisteriales. Mientras la problemática de educación y salud no llega a buen puerto, las tomas de todas las departamentales continúan en la mayor parte del país, específicamente en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Comayagua, Copán, Choluteca, Atlántida, Yoro, El Paraíso, Santa Bárbara, Intibucá, entre otros.



“Toda la nación se encuentra en lucha por la defensa de la educación y salud pública, marcharemos hoy, mañana y la próxima semana hasta que el gobierno recapacite y cancele los PCM tan lesivos para el pueblo”, manifestó Roberto Tróchez, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah).





Al profundizarse la crisis, millones de niños han perdido el derecho a clases, miles de pacientes están vetados a los servicios sanitarios y la mora quirúrgica incrementa, denunció Julieta Castellanos, de la Comisión de Salud. El sistema sanitario permaneció ayer a medio vapor.



“Solo tienen que derogar los PCM 26 y 27 y todos los galenos a nivel nacional nos reincorporaremos al trabajo, también volveremos al diálogo para construir juntos la verdadera reestructuración del sector de salud”, expresó la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.