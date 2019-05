Ocho de cada diez pacientes con dengue en el Mario Rivas son niños

San Pedro Sula, Honduras.

Existe preocupación en el país porque el dengue ha cobrado la vida de 17 personas a nivel nacional en los primeros cinco meses. Algunas de las víctimas eran procedentes de la zona norte de Honduras, esto según el último reporte de la Secretaría de Salud.

San Pedro Sula es la segunda ciudad más poblada de Honduras después de Tegucigalpa. Aquí se registran a diario decenas de casos de pacientes sospechosos de dengue.

Diario LA PRENSA conversó este miércoles con la doctora Luisa María Pineda, epidemióloga del hospital Mario Catarino Rivas, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, quien nos dijo que hasta la fecha contabilizan 2,700 casos de dengue, entre ellos algunos con signos de alarma y de dengue grave.



LEA: Fallece otro menor por dengue grave en el norte de Honduras; van 3 en mayo

¿Cuáles son las principales enfermedades que se están presentando?

Ahorita la que lleva la batuta es el dengue. De ahí hay otras enfermedades infecciosas de las que podemos hablar, que son en menor cuantía; por ejemplo, las neumonías, las diarreas y luego otras enfermedades que son de tipo crónicas.

¿Cuántos casos de dengue se reportan?

En todo el año van 2,700 casos de dengue, entre ellos, algunos con signos de alarma y de dengue grave.

¿Y qué segmento de población es este?

El 82% de estos pacientes son menores de 18 años. Es decir, que la parte infantil es la que se ha visto más afectada por este problema. Desde el año pasado se abrió una sala de dengue en el hospital para el manejo de estos pacientes pero ya es insuficiente. La sala tiene un cupo para 40 pacientes y hay días que hay entre 80 y 90 pacientes.

¿Cuántas muertes se tienen registradas en lo que va de este año?

Van 17 casos a nivel nacional que están clasificados como dengue. Hay otra cantidad de pacientes que están como sospechosos. Se está haciendo toda una evaluación, tanto de expedientes como de exámenes de laboratorio para confirmar si son o no.

¿Constituyen los niños entonces un segmento de la población más vulnerable al dengue?

El 82% de los pacientes que ingresan al hospital, por esa causa, son menores de 18 años.

¿Qué se puede hacer para prevenir esta situación? ¿Qué pueden hacer los padres de familia para cuidar a sus hijos?

Bueno, la recomendación no solo debe ser para los niños... sino en general para la población. Que posiblemente el niño sea más vulnerable, a lo mejor, y esto puede ser porque anda un tipo de virus circulando y que los niños, hasta los 18 años, no han estado en contacto con el virus. Es decir, que si ellos han tenido dengue posiblemente ha sido de otro tipo. Hay cuatro tipos y van en escala: 1, 2, 3 y 4.

Puede ser que los niños no han padecido dengue, no han estado expuestos y, por lo tanto, no han desarrollado defensas en contra de ese tipo de enfermedad y sea por eso que hay mayor cantidad de afectados en este grupo. No obstante, todos tenemos el mismo riesgo que un niño a ser afectados por esta enfermedad.

A las personas que usan repelente, qué se les puede decir, ¿es realmente efectivo?

No cualquier repelente se puede usar con los niños pequeños porque el repelente es tóxico y la piel lo absorbe. Entonces, debe ser un repelente natural, preferiblemente. Hay tipos de repelente que son de citronela (la citronela es una planta conocida por sus propiedades como repelente de mosquitos).

¿Qué alternativas quedan para protegerse del dengue?

Se pueden buscar alternativas como los mosquiteros para los niños. Pero lo más efectivo de todo esto es la destrucción de los criaderos de zancudos. La población debe estar consciente de que el dengue es una enfermedad prevenible. Se deben eliminar los criaderos: lavar las pilas por lo menos una vez a la semana y limpiar los solares baldíos, aunque no sean nuestros. Porque si allí nace un zancudo, este no va a andar buscando al dueño del solar... me va a ir a picar a mí. Deberíamos luchar como población haciendo una limpieza de esta ciudad. Porque en realidad esta ciudad está bien sucia. Tiramos basura a las calles. No tenemos ese buen hábito de poner la basura en su lugar. Mientras no cumplamos con eso, tendremos zancudos.

¿Cuáles son los lugares donde se han detectado mayor cantidad de casos de dengue, según sus registros?

En general se da en todo el departamento de Cortés. Pero la mayor parte, se puede decir, el 38%, de todos los pacientes que llegan aquí se dan en San Pedro Sula; en segundo lugar está Choloma, tercer lugar Villanueva y cuarto lugar Yojoa. Luego ya se sale del departamento de Cortés porque también vienen casos procedentes de Santa Bárbara.

¿Cuáles son los principales síntomas de dengue y cuáles son los tratamientos que se le pueden dar en un centro asistencial?

El principal síntoma es la fiebre, pero si no sabe por qué tiene fiebre, y si esta es muy alta, y está arriba del 38.5 grados, entonces se les puede dar acetominofén. Es el único medicamento que se le puede dar a un paciente por una fiebre que no se sepa cuál es su origen.

Y si es menor de 38 grados, pues puede tomar medidas conservatorias, como por ejemplo, un baño, ponerle una toalla o algo mojado en la cabeza para que baje la fiebre. Eso es lo mejor.

Si ya la persona tiene los signos de alarma, que también la persona es importante que conozca, y es que además de la fiebre, hay dolor abdominal, náuseas, vómitos permanentes, frialdad de los miembros inferiores. Si ya la persona está en esas condiciones, entonces tiene que buscar asistencia médica porque se puede empeorar y puede fallecer.

Es importante decirle a la población que acudan a los centros asistenciales si tienen síntomas... que no se automedique. La población no sabe lo que muchas veces toma y entonces puede empeorar su problema de salud.

¿Cuál es el detonante para que se incrementen los casos de dengue?

Si llueve, porque el zancudo vive y se desarrolla en agua. Por eso hablamos de criaderos de zancudos. Si nosotros tenemos latas, botellas, llantas, en nuestros solares o en nuestro patio. Llueve y se acumula agua ahí. Entonces se puede desarrollar el zancudo. Lo más importante de todo esto es eliminar los criaderos de zancudo. Lo más importante es que podamos tener limpias nuestras casas y los solares baldíos que tenemos cerca.