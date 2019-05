La Ceiba, inundada de basura por paro de empleados de tren de aseo

La Ceiba, Honduras

El paro por cinco días consecutivos por parte de los recolectores de desechos sólidos, ha generado que las principales calles y avenidas del centro de La Ceiba, se mantengan tapizadas de basura, al igual que las de los barrios y colonias.

Los empleados, mantienen tomado el botadero municipal, exigiendo el pago de sus salarios atrasados por más de dos meses.

La Ceiba genera alrededor de 200 toneladas diarias de desechos sólidos, las que son recogidas por unos 19 camiones.

‘‘Es injusto lo que hacen con nosotros, por eso nos hemos ido a paro porque ya no aguantamos esta situación. Exigimos que se nos pague por lo menos un mes para poder suspender la toma porque ya estamos cansados de promesas y no nos cumplen. De que sirve que nos pagan una quincena y soltamos, luego volver a la toma y así estamos en ese juego. Pedimos que nos paguen a tiempo para no estar así’’, manifestó el empleado Marcos Matamoros.

Son 18 familias las que son afectadas por la falta de pago.

Los funcionarios de la alcaldía municipal hacían esfuerzos ayer para poder cancelarle a los dueños de los camiones recolectores, para que estos a su vez les paguen a sus trabajadores.

‘‘Pedimos un poco de paciencia porque ya les estamos haciendo los respectivos cheques para pagarles por lo menos el mes de marzo, ya que solo les debemos dos meses. Tienen que entender la difícil situación económica que atraviesa la Municipalidad’’, apuntó Saúl Salgado, gerente municipal.

Las calles están llenas de basura.

La ciudadanía se queja ya que La Ceiba se encuentra celebrando su Feria Isidra y el gran Carnaval Nacional de la Amistad, por lo que durante el desfile de carrozas y comparsas, se espera la visita de aproximadamente unas 200,000 personas de diferentes partes del país, quienes se llevarán una mala impresión de la ciudad por los cerros de basura que hay en las calles.

‘‘Lamentablemente no está en mis manos resolver la falta de recolección de la basura ya que es un problema de pago. Nosotros solo estamos esperando que se les pague y suelten la toma para comenzar con la recolección porque estamos listos’’, dijo por su parte Gustavo Bautista, jefe de Servicios Públicos de la alcaldía.