Hondureño muere en accidente en EEUU; su madre clama ayuda para repatriarlo

Miami, Florida.



"Clamo a Dios para que me ayuden a repatriar a mi hijo, estoy desesperada y no se qué hacer", dice entre lágrimas Adilia López García de 75 años. Su angustia es grande y no es para menos, desde hace casi un mes su hijo murió en un accidente en Miami, Florida, y no ha podido traerlo para darle una sepultura digna.



El accidente ocurrió a las 5:00 de la mañana del pasado 30 de abril de 2019 en una de las carreteras de la Florida cuando Teodolo Díaz López de 59 años viajaba en compañía de tres personas más.



La vida del hondureño le había cambiado pues decidió migrar hacia Estados Unidos hace 17 años, allá encontró trabajo como soldador en una compañía. Siempre estaba pendiente de sus dos hijos, de su madre y demás familiares.



Aunque el hondureño vivía en Houston, Texas, con regularidad viajaba a realizar trabajos de la empresa en la que trabajaba a otros estados.



"Unos días antes mi nieta habló con él en una videollamada, estaba bien feliz asando carne, nunca creí que iba a recibir esta noticia tan triste", expresó la señora.

Adilia López pide ayuda a las autoridades de la Cancillería de Honduras para que le ayuden con la repatriación. "Yo lo único que les pido es que me ayuden, solo quiero enterrar a mi hijo".