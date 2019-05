Señalados en casos de corrupción dicen que acusaciones son falsas

Tegucigalpa, Honduras

Tres de los 11 hondureños señalados de actos de corrupción en un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionaron ayer ante las acusaciones.

En la lista figuran personalidades como la exvicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez, la diputada Gladis Aurora López, y el exalcalde sampedrano Óscar Kilgore.

“Estoy demostrando ante la justicia hondureña mi inocencia en un proceso que se inició el 11 de diciembre y que la cantidad por la que estoy demostrando mi inocencia son 249,000 lempiras. Siento que es un acto de alevosía hacia mí”, dijo Gladis Aurora López.

La legisladora aseguró que “con la frente en alto” demostrará su inocencia. Sobre los proyectos Aurora I y Aurora II, la diputada aseguró que llevan su nombre “porque intenté generar energía barata para el bien de los hondureños; pero gracias a esa oposición y a quienes no quieren que los hondureños tengan energía barata, desistí”. Aseguró que los proyectos siguen llamándose igual, porque los trámites para cambiarles el nombre con el que están inscritos “es largo”.

“Voy a enfrentar lo que sea y sé que todo tiene un origen y el origen lo voy a encontrar. No me voy a quedar sentada”, dijo.



Más reacciones

La exvicepresidenta del Congreso Lena Gutiérrez reaccionó a través de un comunicado que compartió en redes sociales. “Les comunico que esa información es totalmente falsa. Me encuentro a escasos 23 días de iniciar el juicio oral y público por la acusación que se me ha hecho por parte del Ministerio Público, adonde jamás se me ha acusado de haber defraudado al Estado de Honduras por 120 millones de dólares americanos. La acusación por la cual iré a juicio en los próximos días es por la venta de un medicamento el cual no fabriqué, mucho menos vendí al Estado de Honduras por el valor aproximado de 70,000 dólares americanos, según consta en el expediente 9 581 2018, no como dice esa supuesta lista que falta a la verdad”.

Aseguró que lamenta que a la congresista Norma Torres le proporcionen información errónea “y lo más grave en casos que todavía ni han sido finalizados judicialmente”.

El exalcalde de San Pedro Sula Óscar Kilgore comentó que “he sigo perseguido durante 13 años, once juicios, mi nombre ha sido repetido miles de veces por ir a juicios y algo más. Entonces creo que es hasta razonable aparecer en este listado”.

“Ahora tengo la fortuna que me defendí donde tenía que hacerlo, y era en los tribunales de justicia. Salí absuelto en el juicio de enriquecimiento ilícito, que es el que mencionan”.

A pesar de ello, de acuerdo con el exjefe edilicio, Estados Unidos “no entiende de esas cosas. Lo que ellos escriben en la lista es una sentencia sin juicio y sin razón. Lo que nos toca es aceptarlo como tal”.