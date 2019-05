Masivas fumigaciones en El Zapotal tras muerte de niños por dengue

San Pedro Sula, Honduras

La muerte consecutiva de dos niños por sospecha de dengue obligó a las autoridades de Salud a intervenir ayer la aldea de El Zapotal para controlar un brote de la enfermedad que mantiene preocupados a los más de 12,000 habitantes de esta comunidad.

Unas 400 personas participaron ayer en la jornada que consistió en barrido de calles, abatización y fumigación en la cual se intervinieron unas 1,300 viviendas. Además aplicaron vacunas.

Lourdes Estrada, directora de la Región Metropolitana, aseguró que no es la primera vez que se interviene El Zapotal. “El problema es que la población no quiere hacer caso, no nos dejan entrar a las casas y uno no puede estar gastando tiempo, recursos y materiales si la población no hace su parte. Se decidió ir por la muerte que hubo el fin de semana en el Catarino Rivas que se supone que fue por dengue grave”, expuso.

La funcionaria dijo que en la sala de dengue del hospital Mario Rivas hay muchos pacientes afectados de lugares que ya se ha trabajado en limpieza, aplicación de larvicidas en las pilas y fumigaciones.

“Mínimo la población debe acatar las recomendaciones que les dejamos al momento de hacer las fumigaciones”, recomendó.

Añadió que los índices de infestación larvaria no son tan elevados, pero que las personas que se están enfermando son los habitantes de las casas que están cerradas cuando se hacen las intervenciones.

Estrada recomendó a los sampedranos acudir a los establecimientos de salud ante el menor síntoma y no automedicarse.

“Una de las recomendaciones es que si tiene fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza, que vaya inmediatamente al centro de salud porque se está atendiendo dengue aunque estemos en asambleas; pero el familiar lleva al niño al cuarto o quinto día ya cuando tienen dolor abdominal, vómitos y ya está complicado y ese es el problema que estamos teniendo que la gente se está quedando en las casas”, aseguró Estrada.





El personal de la Región Metropolitana de Salud continuó con la jornada de vacunación y desparasitación, pese a las asambleas la jornada no se detiene .

Jornada

Josué Barrera, tesorero del patronato de El Zapotal, dijo que hay preocupación en los pobladores debido al fallecimiento de dos menores.

“Lastimosamente tenemos dos niños que han muerto. También nos preocupa que hay unos 20 casos de dengue y algunos ya han ido sangrando al hospital”, expresó. Barrera dijo que desde hace unos dos años se está trabajando con los vecinos en la erradicación de los criaderos de zancudos. “La alcaldía ha hecho esfuerzos, ha aplicado el larvicida, pero hasta hace 15 días El Zapotal ha sido declarado una zona de alerta y hasta ahora tenemos este gran apoyo de la Mesa Intersectorial”, manifestó Barrera.