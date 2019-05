Óscar Kilgore, Gladys Aurora y Lena Gutiérrez se defienden de la lista de corruptos divulgada por EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó un informe donde detalla los nombres de funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados de haber cometido actos de corrupción, la cual se extiende a Guatemala y El Salvador.

En la lista figuran personalidades figuran la exvicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, la diputada Glady Aurora López y el exalcalde sampedrano Óscar Kilgore, quienes han reacciondo ante la lista de involucrados en presuntos actos de corrupción.

"Estoy demostrando ante la justicia hondureña mi inocencia en un proceso que se inició el 11 de diciembre y que la cantidad por la que estoy demostrando mi inocencia son 249 mil lempiras, siento que es un acto de alevosía hacia mí, con responsabilidad, hoy que es un día hábil reacciono para investigar de dónde está saliendo esto", dijo Gladys Aurora López.

López expresó que "mi respeto y consideración a quienes confían en mi, con la frente en alto voy a demostrar mi inocencia. Voy a enfrentar lo que sea y se que todo tiene un origen y llegaré hasta el final".

Aurora López negó ser una empresaria de la energía y aunque proyectos Aurora I y II llevan su nombre no son proyectos de ella.

Más reacciones

Mientras la exvicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, reaccionó mediante un comunicado en Twitter.

"Me encuentro a escasos 23 días de iniciar el juicio oral y público por la acusación qie se me ha hecho por parte del Ministerio Público donde jamás me ha acusado de haber defraudado al estado de Honduras por 120 millones de dólares americanos. La acusación por la cual iré a juicio en los próximos días, es por la venta de un medicamento el cual, no fabrique, mucho menos vendí al Estado de Honduras por el valor aproximado de 70 mil dólares, según consta en expediente 9 581 2018, no como dice esa supuesta lista que falta a la verdad".

Gutiérrez expresó: "Lamento mucho que a la congresista Norma Torres le proporcionen información errónea y lo más grave en casos que todavía ni han sido finalizando judicialmente.

Ante las acusiones donde figuran nombres en la lista de corruptos, el exalcalde sampedrano, Óscar Kilgore, dijo que "yo no se que significado tiene esto y qué profundidad, creo que un día me acercaré a la embajada norteamericana para saber, no entiendo la verdad".

Expresó que "al final si no puedo viajar a EEUU ni modo, así será, Estados Unidos en su soberanía tiene la posibilidad de tomar estas decisiones".

"La gente sabe dónde vivo, cómo vivo, sigo ganándome el pan de cada día en los medios de comunicación, es más tengo hasta problemas para abrir una cuenta bancaria, por todo lo que he pasado, pero yo no tengo nada que temer".