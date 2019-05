Empresario es sospechoso de matar a una hondureña en Belice

Belice.

Una hondureña de nombre Francisca Nohemy Duarte Cáceres (31) falleció producto de un disparo que recibió en el hombro superior derecho cerca de su cuello, hecho registrado la mañana del pasado martes en la comunidad de Big Falls, Distrito de Toledo, Belice.



La pareja de la ahora fallecida está siendo investigada, ya que supuestamente su arma se le disparó y acabó con la vida de Duarte Cáceres, citan en sus informaciones los medios Love FM Belize - News and Music Power, The Reporter y Breaking Belize News.



El hombre es Andrew Caliz (48), quien manifestó a los agentes policiales que la mañana del día martes a eso de las 4:30 am, él y su esposa se estaban alistando para hacer un viaje a la ciudad de Belice.

Caliz relató que sacó su pistola 380 y la deslizó dentro de la cintura de sus pantalones, pero, por alguna razón el arma ya estaba accionada y se disparó accidentalmente. Según comentó, la llevó al Hospital de Punta Gorda, pero ella se desangró y fue declarada muerta al llegar.

Imagen muestra al beliceño Andrew Caliz, presunto responsable de la muerte de su esposa.

Posteriormente, el empresario fue procesado ante la Corte de Magistrados de Punta Gorda y fue remitido a la prisión central de Belice. Ya que las fuentes policiales de aquel país indican que el caso está siendo tratado como un homicidio.



Se informó que Andrew Caliz es un hombre fuerte de negocios en la nación caribeña, por ejemplo, propietario del hotel Big Falls Extreme Adventure, en el Río Grande, Belice.