Hondureño y salvadoreño cruzarán Honduras trotando durante 5 días

San Pedro Sula, Honduras.



Honduras y El Salvador son dos países que históricamente han estado ligados: comparten frontera, comida, historia, pasión por el fútbol y muchas veces hasta el acento de sus habitantes es difícil de diferenciar.

La historia a continuación es la de dos atletas que se unirán el próximo martes para cruzar Honduras, nada más y nada menos que trotando. La distancia aproximada a recorrer es de 330 kilómetros.



Uno de estos atletas es Gerardo Bojórquez, corredor salvadoreño que llega al país para cumplir una aventura que se fijó allá por el año 2012: "correr grandes distancias y llevar un mensaje de superación".



Al corredor se suma José Zelaya, un hondureño que en el mes de febrero se dio a conocer por correr 100 kilómetros en honor a su hija que cumplió 15 años.



Ambos se han estado preparando física y mentalmente para este gran reto que iniciará el martes 21 de mayo a las 4:00 pm en El Poy, frontera entre Honduras y El Salvador, y que terminará en Puerto Cortés; el tramo será del occidente hacia el norte del país. El plan es correr al menos 80 kilómetros diarios.





-Historia de superación-



Gerardo Bojórquez contó en exclusiva a LA PRENSA cómo inició su ambiciosa aventura, la cual nombró "El Cruce de los países por Centroamérica".



"Todo comienza después de tocar fondo en varios sentidos de mi vida que me llevaron a considerar quitarme la vida como una opción; sin embargo, decido reinventarme y no darme por vencido y en ese proceso me propongo llegar tan lejos como pueda en todo", relató el atleta.

Dieta Confesó que su dieta es comer de todo, pero de forma balanceadda y evitando la comida frita hasta donde se pueda.

Después de darle un nuevo giro a su vida, el corredor comenzó a transmitir el que se convirtió en su lema de vida: "Levántate y brilla, toma un desafío y conquistalo". La idea de que las personas sepan su pensamiento es para poder ayudar a otros a tomar ánimo para superar sus problemas.



En el proceso de reinventarse, el fondista, también conocido como "Tigre Bojórquez", se trazó la meta de cruzar cada país de Centroamérica de forma individual y posteriormente todos en un solo recorrido.

La aventura comenzó en el año 2017 cuando cruzó El Salvador de este a oeste (363 kms); posteriormente, en 2018, Guatemala. Ese recorrido comenzó desde la frontera con México hasta llegar a El Salvador, fueron 523 kms en total.

Ese mismo año hizo "El Salvador 2.0", un nuevo reocrrido por su país.

Y para continuar su meta debe cruzar Honduras, y es por eso que este martes se pondrá sus tenis y su ropa deportiva.

Gerardo cuenta con un equipo completo que le sigue en sus trayectos en tres carros, entre ellos una ambulancia.

El "Tigre Bojórquez" explicó que en diciembre de este año también planea cruzar Costa Rica desde Panamá a Nicaragua, haciendo 525 kilómetros de ruta costera.

Experiencia Será la segunda vez que corra en Honduras. La primera fue en Trujillo; corrió 50K.

El corredor, que entrena 6 días a la semana (tres de esos a doble turno), explicó que estas distancias están planificadas siempre pensando en el siguiente país que va a cruzar; de igual forma para cuando trate de trotar por todo el istmo centroamericano. La meta será hacer 80K por 30 días seguidos.



Gerardo invitó a los corredores hondureños que puedan unirse a la aventura a que lo hagan en la distancia que ellos deseen. "Todos pueden acompañarnos y correr, pero es importante que busquemos no bloquear tráfico, que corramos a la orilla de la carretera", dijo.

Es importante mencionar que si usted quiere unirse al recorrido, pueda llevar su propia hidratación, ya que él contará con la justa para todo su trayecto.

En 2017 corrió 363 kilómetros en 85 horas con 49 minutos.

-Catracho presente-



José Zelaya (de 47 años) ya es un conocido entre los corredores de San Pedro Sula. En el pasado mes de febrero corrió 100 kilómetros como regalo de 15 años para su hija, aunque la idea de poder acompañar a Gerardo surge desde antes de esta proeza.



El hondureño dijo que desde varios meses atrás escuchó del proyecto El Cruce de los Países de Centro América, pero que en diciembre se contactó con "El Tigre".

Apoyo Si desea apoyarlo en logística se puede comunicar con él al número 9520-5036.

"No es posible que él venga a mi país y que yo no haga ese recorrido", fue el pensamiento que José tuvo. Agregó que desde que se puso en contacto con el corredor salvadoreño, comenzó a entrenar en largas distancias, pero al mismo tiempo a compartir su objetivo con su familia, grupo de corredores (FreerunnersHN), y con personas que le han apoyado en otras ocasiones, para poder recibir ayuda económica para poder dotarse con su hidratación y alimentación.

José Zelaya corrió 100 kilómetros en el mes de febrero.

Afortunadamente su grupo le ha extendido su brazo para que pueda realizar sus "locuras", como el mismo José llama a sus metas.



El hondureño agradece la oportunidad que tiene de unirse en esta ocasión a Gerardo Bojórquez. "Me siento contento como un niño que está afuera y que lo invitan a jugar pelota. Es un proyecto bastante demandante", se sinceró.



También agradeció a su club, las empresas y la universidad que lo apoyan.