Enee anuncia cortes de energía para este domingo en Honduras  

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes programados para este domingo 19 de mayo en Tegucigalpa.

Los horarios serán de 11:00 am a 2:00 pm y 7:00 am a 10:00 am.

Por su parte, la Empresa Energía Honduras (EEH) no programó cortes para esa fecha.

A continuación la lista de colonias afectadas.

Tegucigalpa de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

LUGARES:

Villa CentroAméricana

Villa Universitaria

Col. San Carlos

La Esperanza

28 de Marzo

Hospital San Felipe

Instituto Nacional del Tórax

Bo. San Felipe

Brisas del Valle

parte de Parcaltagua

zona Industrial los Próceres

El Pani

Panificadora Bambino

Fábrica Helados Nacional

Col. Santa Isabel

parte La San Miguel y Zonas Aledañas.





Tegucigalpa de 07:00 a 10:00 a.m.

LUGARES:

Casamata

Reparto Abajo y Arriba

La Canaán

La Guillén

La Marichal

La Bolívar

Embutidos Europea

Villas del Río

Col. Santa Rosa

La Suazo Córdova

Col. Mejía

antiguos Cines Aries y Tauro

Parque Finlay

Centro de Salud y zonas aledañas