Cambian de circuito unas 10 colonias por sobrecarga

San Pedro Sula, Honduras.



Para evitar los constantes apagones que afectan a colonias del sureste, cuadrillas de la Enee y la EEH trasladaron unas 10 colonias del circuito 295 al circuito 287.



Desde muy temprano ayer, el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) comenzaron a trabajar en la instalación de 10 postes y 500 metros lineales de cable en la colonia Central, sector Rivera Hernández.



La semana pasada, la Enee instaló una subestación móvil como solución definitiva a los recurrentes y prolongados cortes de energía que estaban sufriendo más de 200,000 pobladores de 50 colonias del sureste y noreste de la ciudad.

Sin embargo, con esta acción el problema solo se solventó para los residentes de la Planeta y parte de la Rivera Hernández.



Los pobladores del sector Ticamaya como las colonias Bosques de Jucutuma I, II y III y algunas colonias de la Rivera Hernández siguieron sufriendo por las sorpresivas y constantes interrupciones de energía.



La causa de los cortes de energía se debían a las sobrecargas de los sistemas por alta demanda y la falta de capacidad de los circuitos de soportar dicha carga.



Yony Tinoco, supervisor de operación del departamento de distribución de la Enee, informó que construyeron una nueva línea primaria con 500 metros de cable y la instalación de 10 postes.



“Realizamos un traspaso de carga para aliviar la carga del circuito 295 que lo tenemos saturado y lo pasaremos al 287”, contó.



El circuito 295 abastece colonias como la Felipe Zelaya, Asentamientos Humanos, Bosques de Jucutuma, entre otras.



El circuito 287 alimenta algunas colonias del sector Rivera Hernández.



Tinoco detalló que unas 10 colonias que estaban en el circuito 295 se pasaron al circuito 287. Los trabajos obligaron a dejar sin energía a los pobladores de dichas zonas por ocho horas ayer.



Ericka Castro, habitante de la colonia Central del sector Rivera, manifestó que las suspensiones de energía no avisadas no solo los sofocan por las altas temperaturas de estos días, sino también les está causando grandes pérdidas por los daños en los electrodomésticos, y en el caso de las pulperías los productos que se pierden.



“Mi hermana tiene pulpería y veo cómo le toca botar mucho producto. Cuando no hay luz se le daña”, afirmó Castro.



Clementina López, de la colonia 6 de Mayo, espera que de ahora en adelante las suspensiones que haya sean programadas.



“No nos pueden estar quitando la luz a cada rato y que no avisan. Es insoportable estar así sin luz”, expresó López.



Solo en el sector Rivera Hernández hay más de 150 colonias y más de 200,000 habitantes.