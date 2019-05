Más de 2,000 nuevas empresas se han registrado en el SAR

San Pedro Sula, Honduras

Más de 15,300 RTN ha emitido la oficina noroccidental del Servicio de Administración de Rentas (SAR) en San Pedro Sula.

El Registro Tributario Nacional (RTN) ahora es un documento tan esencial como la tarjeta de identidad, debido a que es requerido para hacer trámites bancarios, celebrar contratos, lograr un empleo y hasta para casarse.

Hasta abril de este año, la oficina en San Pedro Sula ha emitido 14,809 RTN a personas naturales y 551 RTN a empresas, la mayoría mipymes.

Wendy Gámez, directora regional noroccidental del SAR, manifestó que a diario la oficina localizada en la primera calle atiende a más de 800 personas por medio del sistema de boletería, de esos, 250 usuarios van a tramitar el RTN.

“Hace poco, la sede de El Progreso se convirtió en oficina departamental, ahora los usuarios pueden hacer varios trámites”, contó. Explicó que las 551 empresas que solicitaron el documento lo necesitan para incorporarse al régimen de facturación.

De enero a abril de este año, más de 2,050 nuevas empresas se han sumado al sistema de facturación, obligatorio desde 2015. “Aquí se incluyen los comerciantes individuales, profesionales como médicos, abogados y otros”, apuntó.

Cabe recordar que cuando comenzó el proceso tributario en 2015, muchas empresas cancelaron contratos con pequeñas empresas que no estaban bajo el régimen. Debido a que al no tener la nueva factura, los egresos no podían ser justificados ante el SAR. Con el régimen, la base tributaria a nivel nacional pasó de 79,000 contribuyentes a más de 250,000. En San Pedro Sula hay más de 30,000 empresas adheridas al régimen. A raíz de las negociaciones con el FMI, el SAR acordó ampliar esa base para incluir en ella aquellos comerciantes que se encuentran en la ilegalidad. El SAR también es el encargado de entregar los certificados a los mipymes que se acojan a la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, quienes serán beneficiados.

Con la Ley que entró en vigor en noviembre de 2018, se exonera del pago de impuestos a las empresas por cinco años.

Detalles sobre la Ley de Apoyo a la Mipyme Inscripción de empresas en plataforma digital Las nuevas empresas pueden inscribirse por medio de Miempresaenlínea. Luego de registrarse deben ir a la oficina de Registro Mercantil en la Cámara de Comercio. Para estar exentos del pago para registrar sus empresas Antes de acudir a la CCIC deben abocarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y solicitar la declaratoria de voluntad, con la que estarán exentos de pagar la tasa registral que es de L200.00.

Deben ir a la Secretaría de Finanzas Después de ir al SAR a solicitar el RTN, los mipymes deben ir a la Secretaría de Finanzas localizada en el edificio Yude Canahuati en el segundo piso para que los registren en la lista de exonerados.





El SAR recibe la información del obligado, la cual es enviada a la Secretaría de Desarrollo Económico para que determinen si es aprobada o denegada.

Gámez detalló que hasta abril han entregado 305 certificados en San Pedro Sula.

Aunque con el certificado el pequeño empresario no paga impuestos, sí debe hacer su declaración fiscal. El no hacerlo acarrea una sanción que va conforme a los ingresos, que inicia desde un 10% del salario mínimo. Cabe recordar que sus ingresos no deben ser mayores a los L5 millones anuales. “Nosotros como SAR les revisamos la información, verificamos que sean aprobados por la Secretaría y les entregamos el certificado”, explicó la funcionaria.

Las empresas inscritas este año tendrán hasta el 30 de abril de 2020 para hacer su declaración jurada del impuesto sobre la renta (ISR).

Esperanza Escobar, líder de mipymes, manifestó que la Ley de Apoyo a la Mipyme es un gran alivio para las pequeñas empresas. Incentiva a los emprendedores a cumplir con los requisitos al acogerse a este beneficio.