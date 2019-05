Autoridades de Omoa en alerta por quemas y tala desmedida

Omoa, Honduras

Las quemas generadas por campesinos y la tala desmedida del bosque en las laderas del Merendón, tienen en alerta a las autoridades locales.

En los últimos dos meses se han registrado 15 incendios que en la mayoría de casos son provocados por campesinos que buscan cultivar frijol. La alcaldía contabiliza más de 100 hectáreas deforestadas.

Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, informó que la situación es crítica porque las fuentes de agua han mermado.

“Pedimos a la Fiscalía del Ambiente y Fuerzas Armadas que nos apoyen cuanto antes, y al Gobierno, que le dé alternativas a estas personas.

Quizás a los campesinos se les puede dar estufas de gas para que no deforesten por leña y a los que queman por siembra, otra medida. Esto es grave, me acaban de llamar por un incendio en las cercanías de la represa Tegucigalpita”, dijo Alvarado.

Nubia López, regidora de la alcaldía, informó que el presupuesto que el Gobierno da a la comuna es de L19 millones anuales. Estos fondos, el Gobierno los destina para un área específica, del cual 20% es para funcionamiento (salario) y 40% infraestructura.

Para el área de ambiente no existe presupuesto, por lo que no hay policía municipal ambiental ni guardabosques, ni vivero; en ese sentido, las autoridades municipales urgen de una ampliación del presupuesto. “Omoa está en una crisis ambiental, en estos dos últimos meses se han registrado 15 incendios, los pobladores queman por necesidad para cultivar frijol y no son conscientes.

Las represas están siendo afectadas porque los incendios se han generado cerca de las fuentes de agua y varias comunidades se están quedando sin el vital líquido”, agregó López.



Urgencia

Ayer el alcalde Ricardo Alvarado viajó a Tegucigalpa para abordar este tema de emergencia con los diputados del Congreso Nacional, pero sobre todo ver los avances de la iniciativa de ley que presentó Alberto Chedrani.

Esta contempla que al municipio omoense se le otorgue un 5% de los ingresos percibidos en el peaje de Puerto Cortés, fondos que servirían para potenciar el turismo y la protección del ambiente.