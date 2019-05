Médicos denuncian amenazas por desatender llamado a paro

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de médicos llegó este miércoles por la tarde para interponer una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) para denunciar las presuntas amenazas de las que han sido objeto por desatender el llamado al paro emitido por el Colegio Médico de Honduras.

El grupo, que dijo pertenecer a la llamada Coalición de Médicos en Acción de Honduras, aseguró que no están en contra de la lucha del Colegio Médico de Honduras, pero por otro lado no están de acuerdo con afectar a la población que busca sus servicios en los centros de atención.

“Al pueblo no se le puede seguir dañando en su salud”, dijo una vocera del grupo y consideran que el Colegio Médico “perdió el norte” al querer obligar a todos los agremiados a que acaten estrictamente el paro lo labores, algo que, argumentan, debe ser voluntario y no deberían recurrir a la intimidación o amenazas si ellos optan no acatar el llamado a no presentarse a los centros hospitalarios.

El grupo, que consta de cinco profesionales de la salud argumenta que hay otras maneras de resolver las diferencias con las autoridades de gobierno, pero que privar de los servicios de salud a la población no es una de ellas.