Corredor hondureño de Intibucá sorprende a Costa Rica   

Redacción/San Pedro Sula.

El hondureño Gualberto Méndez llegó tercero esta semana en una prueba de 21 kilómetros que se realizó en Costa Rica y se posiciona como uno de los corredores que tienen probabilidades de ganar la próxima Maratón de San José, de 42K, a desarrollarse el próximo domingo 19 de mayo.

Méndez -de la aldea Planes del municipio de Yamaranguila, Intibucá- contó que a pesar de las dificultades que tiene para ejercitarse, porque en su aldea no hay energía eléctrica ni tampoco agua potable, madruga todos los días a entrenar y después sale para su trabajo.

Uno de los reporteros de Costa Rica, de Antena Seis, lo entrevistó y se emocionó al observar cómo este hondureño, procedente de este lugar con condiciones deplorables y de ausencia estatal, destacara tanto en la prueba de 21K en una pista sintética (en la cual el hondureño nunca había participado).

"¿Cómo es un día normal, a qué horas usted se levanta... cómo es un día común y corriente en su vida?", preguntó el periodista costarricense.

El hondureño reveló que su plan de entrenamiento consta en levantarse a las cuatro o cinco de la mañana y entrenar duro por dos horas. A las siete de la mañana se integra a su trabajo, en donde desempeña una jornada laboral de doce horas.

"Agradecido por haber participado, contento con lo que hice... Mi papá nos sacaba desde muy pequeños para participar en unas competencias infantiles", contó.

Méndez explicó que un hombre llamado Juan José lo vio en una competencia en Nicaragua (la Maratón y la Carrera Padre Odorico D'Andrea) y se lo llevó para Costa Rica.

El deportista catracho manifestó que en su pueblo no cuentan con electricidad ni agua potable y que inclusive la señal de teléfono es de difícil acceso en su comunidad.

"Para comunicarme con alguien que está fuera de mi comunidad, salgo a algún lugar en donde hay señal de internet y ahí me comunico... Yo regresaré a mi país tras correr la maratón, por eso hoy no presioné mucho. Me voy a reservar para la maratón en donde voy a competir por los 42K", expresó.