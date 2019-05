Marejadas afectan costas de Cedeño, sur de Honduras

Choluteca, Honduras

Los comerciantes y habitantes del sector costero de Cedeño, se vieron afectados nuevamente con el aumento en el oleaje que dejó como saldo inundaciones en locales comerciales, viviendas y el predio del centro de educación básica Michel J. Hasbun.

Las autoridades educativas evalúan la posibilidad de suspender clases para evitar que algún alumno resulte afectado por las fuertes olas, las cuales alcanzan hasta los ocho pies de altura.

El agua se filtró en la estructura del centro educativo, lo que obligó a suspender la jornada escolar el martes para no poner en peligro la vida de los docentes y de los más de 400 alumnos que reciben ahí el pan del saber.





En la zona sur de Honduras afectó más en Cedeño. Recomiendan a la población en esta región costera mantenerse atenta a los comunicados o llamados que emita Copeco.

Revisiones

Un informe emitido por las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) establece que hasta el momento no hay familias damnificadas, pero debido al fuerte oleaje los pescadores no pueden salir a faenar.

“Estamos viendo la posibilidad de realizar trabajos artesanales con la población para crear una especie de drenaje en los alrededores de la laguna que se ha formado y así evitar brotes de arbovirosis”, manifestó Jaime Aguilera, subcomisionado de Copeco.

Las marejadas son causadas por un fenómeno denominado Mar de Fondo y traen consigo la elevación paulatina del nivel del mar que reducirá la franja de arena, así como la presencia de corrientes de arrastre que pueden representar peligro para quienes ingresen al mar, sobre todo en zonas abiertas.

A toda la población se recomienda no caminar de noche en la playa, no acercarse a la zona de rompimiento de las olas, no ingresar al mar si el oleaje está alto y hacer caso al personal de socorro.

El Mar de Fondo es un movimiento de las olas generado por tormentas en el mar. Se caracteriza por oleajes largos y continuos de hasta 10 metros de altura, un aumento en el nivel del mar y la reducción de los espacios de playa.

Suele ocurrir en las costas del Pacífico, principalmente en los meses de mayo a noviembre. Las olas pueden provenir de distancias muy lejanas, como de los mares cercanos a Australia que están a 10,000 kilómetros de lejanía.