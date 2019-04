El 79% de los “millennials” del país ganan menos de L15,000

Hay que evitar fuga de cerebros: experto Animo a nuestro Gobierno a que continúe mejorando las condiciones de vida de los jóvenes y la población en general, con lo cual evitamos la fuga de cerebros, como es el impulso a la ciencia y la tecnología en nuestra juventud. He visto en los últimos años cómo se ha incrementado la opción en este campo a través del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología (Ihcieti) impresionándome la respuesta que cada vez más se da entre los jóvenes con programas como Honduras Startup, los Drone Challenge, el fondo de Investigación, por dar unos ejemplos. Entre nuestra comunidad universitaria de UTH en sus once campus en todo el país cada vez veo más eco y vemos que la vida les cambia de manera concreta a los jóvenes que perseveran en la búsqueda del conocimiento. Por supuesto aún habrá mucho por hacer para expandir a cada vez más beneficiados; pero sí veo que no paran las metas cada vez más altas de impacto. En el Centro de Innovación de UTH Azanza pensamos que este debe ser uno de los muchos flancos que requieren ser impulsados por el Gobierno para mejorar las condiciones.