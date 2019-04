Monseñor Garachana llama a promover los valores en Semana Santa

San Pedro Sula.



A pocos días de que inicie la Semana Santa, monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, ofreció el mensaje de cuaresma en conferencia de prensa este jueves.



El prelado llamó a los hondureños a vivir el verdadero sentido cristiano de la Semana Santa. A reflexionar y no solo vacacionar en estos días que se tiene que vivir en comunión con Dios.



Previo a su mensaje, monseñor Garachana hizo suyas las palabras que el Papa Francisco dijo mediante una carta que publicó hoy a los católicos, y que está inspirada en la juventud.



"Cristo vive, esperanza nuestra; él es la más hermosa juventud en este mundo. Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo y se llena de vida", calificó el obispo.



Agregó: "Él vive y te quiere vivo, hay que proclamar esta buena noticia porque (Jesús) es el fundamento de la fe".



Monseñor Garachana pidió promover valores y no solamente el turismo, porque preguntó ¿qué pasará al regresar de la Semana Santa?.



Recordó que las celebraciones litúrgicas, el viacrucis, las procesiones, las dramatizaciones, las alfombras y todo tiene una clara y única finalidad: la persona de Jesucristo.



Dijo que si los cristianos olvidan en este tiempo a Jesucristo o no renuevan su comunión con él, "la Semana Santa será otra cosa, pero no será una 'santa semana' por ausencia del santo y del santificador".



En la Semana Santa los cristianos realizan las actividades que muestran la pasión, muerte y resurrección del hijos de Dios cuando vivió como hombre.