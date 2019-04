Trancazos a la energía violan Ley de Industria Eléctrica

Santiago Herrera: “Problemática va más allá del contrato”

La problemática del sector de energía va más allá del contrato de Empresa Energía Honduras (EEH). La reducción de las pérdidas es uno de los factores más importantes para la recuperación de la situación financiera que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y de la situación financiera y fiscal que enfrenta el país. Las pérdidas anuales de la Enee suman más de 300 millones de dólares y eso significa que hay que hacer un esfuerzo sustancial. Si EEH es la responsable de recuperar las pérdidas, pues a ellos hay que demandarles que las recuperen, y si hay que hacer un plan más agresivo para recuperarlas, hay que hacerlo y ejecutarlo, con la voluntad para hacerlo. Habrán otros temas como la aplicación de tarifas que le genera este año a la Enee unos 90 millones de dólares, pero no es la solución única, ni la que va a resolver toda la problemática. Hay otros temas, como los planteamientos que se le van a hacer al Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto al plan integral, la negociación con los organismos multilaterales de la situación de la deuda de la Enee, que asciende a más de 55,000 millones de lempiras, las pérdidas técnicas o no técnicas de las cuales ya hablamos, la liberalización del mercado, el fortalecimiento de las instituciones, es todo un marco integral lo que se requiere para enfrentarlo, y se empieza hoy, pero no se termina mañana. Este es un tema que debe sostenerse, esté este Gobierno o no esté. El país ya no se puede permitir el lujo de seguir ensanchando la problemática de la Enee, que es insostenible. Tenemos que tomar decisiones todos los actores de la sociedad, hoy, con decisiones sostenibles en el tiempo, responsables y oportunas.