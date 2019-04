Centenares de colonias en Honduras sin energía eléctrica este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

Las zonas norte, centro y sur de Honduras serán las "víctimas" de los cortes de energía programados por la Empresa Energía Honduras (EHH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) este miércoles 10 de abril.

Serán más de cien sectores o colonias las afectadas.

Aquí la lista publicada por las instituciones correspondientes:

Distrito Central, Francisco Morazán (De 8:00 am a 4:00 pm)

Residencial Centro América

Residencial Monte Carmelo

Colonia Espíritu Santo

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Santa Cecilia

Plantel de la Columbus

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los del Norte

Laguna de El Pedregal

Zonas Aledañas Salida del Norte

Colonia Smith

Jardines de El Carrizal

Colonia Can Juan Bosco

Parte de colonia Nueva Providencia y zonas aledañas

Colonia José Duarte 2, 3 y 4

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake Flores

Fuerzas Unidas

Colonia Jospe Duarte 1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de la Laguna



El Triunfo, Choluteca (De 8:00 am a 4:00 pm)

La Danta

7 de Mayo

Cofradía

El Esfuerzo

Los Padros

El Chaguitón

Santa Irene

Ranchería

La Cuchilla

San Bernardo

Playa Negra

Los Chorros

El Triunfo

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villa Nueva

El Gramal

Camaronera El Faro

Tres piedras

La Corteza

Municipio El Triunfo

El Pacón

La Montana

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El Ángel

El Cahuano

El Cedrito

Barrio San Miguel

Colonia Araujo

Barrio El Tololo

Colonia Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

4 Esquina

Guasaule

El Limón

San Benito Viejo

San Benito Nuevo

Santa Rosa

Guasimal 1 y 2

Jacalito

Altamira

Colonia Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Colonia 5 de julio

Barrio El Centro

Barrio Japón

Namasigue

San José de la Landa

La Mora

San Jerónimo

Colonia San Antonio

Colonia Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco

Zonas Aledaña



Puerto Cortés (De 9:00 am a 3:00 pm)

Puerto Cortés:

Gas. TEXACO Peaje

Gas. UNO La Roca

Proagroh

Brisas del Atlántico

Hanil de Honduras

Fertilizantes del Norte

Oficinas de Tránsito

Plantel Botainer

Peaje de Puerto Cortés

Cementerio Caridad del Cobre

Res. Roma

Tramade

Brisas de Tramade

Col. Episcopal

El Record

ITT

Gasollinera UNO ITT

Res. Santa Isabel

Plantel Manuchar

La Posada

Chile Abajo

Relleno Sanitario

Chile Arriba

La 46

Plantel Tropigas

Los Laureles

Col. 1 de Abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Fraternidad

18 de Noviembre

30 de Mayo

Entre Naranjos

Col. Episcopal

Valle en El Bosque

Plantel Seaboard Sealand

Plantel Desco

Plantel C.A.T.R.

Terminal de Contenedores Dole

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Bullychampa

Plantel Exa

La Cabaña de Don Mario

Campana

Colonias

El Sauce

Tronconales

San Roque

Nueva Campana

La Arrocera

6 de Mayo

La Gran Via,

21 de Octubre

Las Palmas

El Rondón

19 de Mayo

Baracoa Pueblo

San Miguel

Carretera Vieja Baracoa

Baracoa Johson

El Bun

La Unión

El Sofoco

Los Cruces

Tapón de Los Oros

El Boquerón

La Colman

Los Mangos

Kilómetro 2

Sector La Cooperativa

Honducaribe

Calán

Kilómetro 6

Paleto

Sauce

Cedros

Caoba

Roble

El Ocote

San Jose de Brisas

La 40

La Uva

La Junta

La Mora

Guanacastales

Remolino

Ticamaya

Nueva Ticamaya

Nola

Kele Kele

Savoy

Manacalito



Choloma

Aldea La Protección

Tibombo

Montevideo

Lupo Viejo



Tela

Meroa 8

Meroa Río

El Champerío o Triunfo II

Mélcher 6 1/2

Mélcher 17

El Guayabal I y Guayabal II

Toloa Empalme

Toloa Creek y Creek Martinez



Progreso

La 45

La Curva de Dora

La Bolsa de Pava

Tulian

Chivana

Milla 4

Milla 5



Omoa

Los Amates

Costa Rica

La Suarez

Marbella

Nicaraguense

Escuela Marítima

Barrio La Playa

Las Salinas

Las Flores

Museo y Castillo San Fernando

Chivana

Cuyamel

Tegucigalpita

Potrerillos

Corinto

Aduana Corinto

Suyapa Frontera



Quimistán

El Listón

Paso Viejo

Las Flores

Gases del Caribe

Centrales de Cuyamel

San Carlos y Cortecito

AGRECASA (Agregados del Caribe S.A.)