Enee dejó de recibir L1,189 millones por dos amnistías

Tegucigalpa, Honduras.



La aplicación continua de dos amnistías aprobadas por el Congreso Nacional para perdonar multas, intereses y recargos por cortes significó un impacto financiero negativo para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), de unos 1,189 millones de lempiras, según datos oficiales.



Esa cifra aumentará con la ampliación de la segunda amnistía por 90 días que legalizó el Poder Legislativo el 2 de abril anterior, y que entrará en vigencia una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta.

Los decretos que también abarcan a otras instituciones, buscan incentivar a los clientes que tienen deudas antiguas con la estatal eléctrica, pero algunos sectores cuestionan que eso desincentiva a otros que sí cumplen con sus obligaciones.



Decretos y beneficiados



Las primeras dos amnistías fueron consignadas en los decretos 129-2017 y 51-2018, y los datos preliminares reflejan que 57,870 clientes fueron beneficiados.



De acuerdo con datos de Energía Eléctrica de Honduras (EEH), San Pedro Sula, Tegucigalpa y El Progreso son los sectores donde más personas con mora aprovecharon los decretos.

La amnistía de 2017 fue de aplicación general y abarcó a todos los clientes de la Enee.



Esto les permitió solo pagar la deuda original y hacer arreglos de pago.



La segunda amnistía denominada Borrón y Cuenta Nueva, se aplicó solamente a clientes del sector residencial a nivel nacional con deudas acumuladas hasta el 31 de julio de 2018.



La condición, según el decreto, es que los clientes acepten a cambio la instalación de medidores prepago.



La ampliación de la segunda amnistía consistirá en la condonación de multas, intereses y recargos por cortes sobre deudas al 31 de marzo de 2019.



En este caso, la amnistía solo aplica a consumidores residenciales y comerciales de hasta 750 kilovatios por mes.



La condonación establece que los abonados podrán suscribir arreglos de pago hasta por un período de tres años y la prima a exigir no podrá exceder del 20% del total adeudado.



En su análisis sobre las amnistías, EEH dice que no cuestiona las condonaciones, pero sí debe quedar claro que estas tendrán un impacto en la consecución de las metas financieras trazadas, especialmente en lo relacionado a los objetivos de reducción de pérdidas.



EEH tenía como meta reducir en 3% las pérdidas a finales de 2018, pero reconocen que la meta no se cumplió por cambios a las reglas del contrato, por lo que es necesario conciliar con la Enee y con la auditora Manitoba Hidro Internacional una serie de cifras sobre las cuales las dos partes tienen diferentes puntos de vista.



Dentro de su programa de recuperación de deudas, EEH también acepta arreglos de pago con un plazo de hasta 60 meses.



Antes, el límite era 24 meses.